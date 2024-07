Conmovedor rescate de dos delfines cerca del Puerto SAE: un vecino los ayudó a regresar al mar, emocionáte con el video

Conmovedor. Así fue el rescate de dos delfines comunes, que se vararon tras huir de las orcas en un canal que se queda sin agua al bajar la marea. Un vecino los vio- extenuados y al borde la muerte- y los arrastró hacia el mar, para que pudieran navegar. Ese gesto les salvó la vida, y pudieron retornar a su hábitat.

El protagonista de esta tierna historia es Walter Andreoli, un prestador turístico que vive en Saco Viejo, una urbanización que está ubicada poco antes del ingreso al Puerto San Antonio Este (que, a su vez, está a 65 km de Las Grutas por ruta 3).

«Fue el lunes. Estábamos paseando con mi esposa Gabriela, por las playas que están detrás de las edificaciones, en una zona a la que no suelen acceder turistas. De repente, entre los pastizales, ví algo negro, y al acercarme me dí cuenta de que eran delfines» contó el hombre.

Walter, arrastrando a uno de los delfines para llevarlo al mar

«En un segundo intuí lo que pasó. Porque el día anterior se habían visto orcas, y como ellas se los comen imaginé que estos delfincitos huyeron, y, desorientados, se quedaron varados en ese canal, que estaba sin agua» continuó Walter.

A pura solidaridad y compasión. Así logró Walter salvar a los delfines

«Tenía una soga, y ni lo dudé. Quise acercarlos al mar, que estaba a 30 metros, porque sabía que la marea iría subiendo y podrían navegar. Por eso les até la cola y los arrastré. Pesan como 100 kilos, pero el barro húmedo me ayudó a moverlos» dijo.

Ahí empezó la parte más emotiva. «Me quedé con ellos como una hora esperando que entrara más agua, para que pudieran nadar. Hacía frío pero ni lo sentí, les saqué el barro y los masajeé un poco. Fueron reaccionando, y daban como grititos. Te juro que fue re conmovedor» se emocionó el comerciante.

El rescate fue dificultoso, pero los animales sobrevivieron

«Cuándo hubo suficiente agua me fui, porque empezaron a nadar lentamente, así que me quedé tranquilo. Después, ya en casa, compartí los videos en mis redes sociales, y me llamó mucha gente para felicitarme» destacó, complacido.

El año pasado hubo un rescate masivo de delfines

Cabe recordar que el año pasado se vivieron escenas similares, pero con una cantidad masiva de delfines, a los que los vecinos de la villa pesquera ayudaron a regresar al mar. Se habían refugiado en la orilla huyendo de una familia de orcas. Estaban desorientados y estresados tras la huída.

En 2003 se vararon casi 300 delfines. Un grupo de vecinos los rescató

«Hoy estoy felíz de haber ayudado a estos delfincitos. Es hermosa la sensación» compartió el portuario.

Un cambio de vida

Este vecino solidario tiene 59 años, y hace 9 decidió radicarse en SAE junto con su esposa. Llegaron desde Buenos Aires, y levantaron una propiedad que alquilan durante la temporada turística. «Fue un cambio de vida, pero la mejor decisión. Salimos de esa locura para estar acá, en la naturaleza. Nuestros hijos nos visitan cada tanto, y nosotros no podemos pasarla mejor» relató, feliz.