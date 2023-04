Emocionante rescate en Las Grutas: salvan de la muerte a 300 delfines varados que huían de las orcas

En este piletón quedaros cercados por la marea baja los delfines en Puerto San Antonio Este, entre el muelle y Punta Perdices, a 65 km de Las Grutas. Fotos: Sebastián Leal.

Era un día como tantos otros para Agustín Sánchez en su lugar en el mundo, un paraíso al norte de la Patagonia. Vive en Puerto San Antonio Este, a 65 km de Las Grutas, tiene un parador y desde ahí organiza salidas de avistaje de fauna marina en su embarcación en la costa de Río Negro. Ayer al mediodía volvía con un grupo de turistas y lamentaba no haber tenido la suerte de poder avistar delfines, que suelen acompañar al semirrígido y sus piruetas asombran a los visitantes. Pisaba la orilla de regreso cuando sucedió algo que le llamó la atención: un grupo de delfines se metía en el piletón que se forma cuando baja la marea entre el muelle del puerto de aguas profundas desde donde salen los buques cargados de fruta y Punta Perdices, la playa conocida como el caribe de la Patagonia.

La presencia de los delfines no solo no era algo habitual, sino que también presentaba el riesgo de que quedaran varados en la arena cercados por la marea baja. Entonces volvió al semírrigo, con familiares y turistas con la intención de guiarlos hacia un canal que les permitiría volver al mar.

El rescate de vecinos, buzos, efectos de Prefectura y guardas ambientales. Captura de video.

Recordaba el trágico espectáculo de dos años atrás, cuando una mañana encontraron a 60 delfines que que vararon y murieron cuando también huyeron de las orcas. Una primera gran diferencia: era el mediodía: a plena luz, se podía ver cada detalle de lo que ocurría. Y puso manos a la obra.

Los delfines que lograban pasar no se iban, se quedaban esperando al resto del grupo. Era impresionante ver eso. Había muchas madres con sus crías. Saltaban de felicidad cuando volvía, a estar juntos. No me lo olvido más» Agustín Sánchez

Así rescataron a los delfines

Como siempre lo siguen cuando navega, los primero que intentó fue guiarlos hasta el canal para que volvieran al mar, pero no hubo caso: no querían. Dio aviso a las autoridades (Prefectura, el municipio, los guardas ambientales, también al Instituto de Boilogía Marina) volvió a tierra y así empezó a armarse la cadena humana que permitió devolver al agua a los delfines que quedaban varados en la arena.

Todos se sumaron a ayudar. Captura de video

«Cuando un delfín queda varado lo ideal es sacarlo con una camilla con agujeros para las aletas que no teníamos. Pero como los agarramos antes de que quedaran en seco, el peso se alivianaba y podíamos empujarlos al agua, estaba con mi hijo Juan Martín de 14 años y un amigo de él. Yo, a mis 50, quedé de cama. Se sumaban turistas y vecinos, a la gente de Prefectura, la municipalidad, los guardas ambientales y del Instituto de Biología Marina. Fue un poco desprolijo todo, podemos aprender todos para que se coordine mejor el trabajo, pero miremos lo bueno: logramos que pasaran por el canal», relata Agustín.

"Los delfines esperaban a que pasaran todos, no se iban"

«Pasamos horas así. Y ya al anochecer, cuando subió la marea, no veíamos ninguno en el piletón. Nos daba mucho miedo que pasara lo de hace dos años. Y tengo una imagen que me quedó grabada: los delfines que lograban pasar no se iban, se quedaban esperando al resto del grupo. Era impresionante ver eso. Había muchas madres con sus crías. Saltaban de felicidad cuando volvía, a estar juntos. No me lo olvido más», agrega Agustín.

Seba Leal, con su drone, tomo impactantes imágenes. Como muchos por allí, se quedó hasta la noche pendiente del regreso de los delfines al mar. Hoy por la mañana, en el grupo que comparte con otros buzos y biólogos, se compartió la información de que nadie había visto a un delfín muerto. Todos estarán pendientes de lo que vean hoy a las 17, cuando baje la marea, con la esperanza de que no haya malas noticias.