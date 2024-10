Conocé a Yanina, la emprendedora de Río Negro que ganó $1.500.000 reciclando envases de yogur y champú

Vender a través de seis plataformas de internet, atender dos teléfonos y viajar seguido desde Río Negro a Buenos Aires.

Así era la vida de Yanina Rodríguez, que un día abandonó la comercialización de productos farmacéuticos cansada de estar 12 horas frente a una computadora.

Yanina, presentando uno de sus productos

Todo arrancó en su Fernández Oro natal. A regañadientes volvió a sumirse en las pantallas, pero esta vez para bucear en cursos que le enseñaron todos los secretos del reciclado de plásticos. Así recuperó el entusiasmo y, nueve meses después, armó un emprendimiento por el que acaba de ganar $1.500.000, que le permitirán seguir creando. Porque pudo convertir envases que ya nadie usa en pequeños objetos.

Del comercio electrónico al mundo del plástico

«Antes me dedicaba a algo que nada que ver. Gerenciaba una red de farmacias, en la parte de comercio electrónico, y asesoraba empresas que quisieran vender on line. Trabajaba en una modalidad híbrida, tenía un equipo en Buenos Aires y viajaba. Era medio alocado. Vendíamos a través de seis plataformas y pasaba de 10 a 12 horas frente a dos computadoras, con el teléfono sonando todo el tiempo. Un día mi cabeza no pudo más, y dije ‘tengo que salir de esto’. No existían sábados ni domingos, no paraba nunca. Y decidí hacer algo que me sacara de estar sentada frente a una pantalla» contó la emprendedora, en diálogo con Río Negro Radio.

Allí comenzó su capacitación. Encontró una organización de Holanda, que le enseñó a trabajar el plástico. «Aprendí a reciclar y hacer todo el proceso con el que estoy trabajando hoy. Fueron nueve meses de investigación y desarrollo, de prueba y error. Arranqué en mi casa, hasta que en abril de este año alquilamos un galpón y ampliamos un poquito las maquinarias. En mayo ya había contratado a la primera persona, en agosto se sumó la segunda y hoy ya son tres trabajando conmigo. Es algo que viene creciendo muy rápido. Es un proyecto que impacta y gusta mucho» relató, con orgullo.

¿Qué es Deco Klart?

El emprendimiento se llama Deco Klart. Reciclan plástico y arman unas planchas con las que crean distintos objetos. Ahora están vendiendo kits empresariales (que incluyen porta notebooks y porta celulares) y también ofrecen comederos de mascotas.

Parte de los objetos creados con plástico reciclado

«Como novedad diseñamos mesas ratonas de jardín y unos banquitos. Ya estamos creando los prototipos para poder sacarlos al mercado» anunció la mujer.

«Para armarlos procesamos ese plástico que todos usan. Es que si abrís la heladera te encontrás con el pote de dulce de leche, de queso crema o de yogur. Eso por lo general va a la basura, a no ser que alguien haya tomado conciencia de que se puede llevar a un punto verde. Nosotros lo recibimos y lo separamos, lo lavamos, lo trituramos y lo llevamos a un horno que lo funde» detalló.

Los kits, uno de los artículos de mayor venta

«De ahí logramos una placa, que finalmente cortamos de acuerdo al objeto que vayamos a sacar-continuó- Para colorear no le aplicamos absolutamente nada, porque nuestra filosofía es que sea totalmente natural, y lo bueno es que nunca una placa es igual a otra. Lo podríamos estandarizar, pero deberíamos tener muchísimo plástico. Porque te llegan varios colores, entonces al separar en uno específico tendríamos que tener mucho acopio» explicó.

Para apoyar el celular y limpiar de plásticos la ciudad

Ganadora del certamen de emprendedores ‘Nobleza Obliga’

Su crecimiento también la vinculó con dos empresas de la zona.»Estamos reciclando todo lo que es el plástico de merchandising, que es un montón» graficó.

Hoy, como ganadora del concurso Nobleza Obliga, está feliz, ya que podrá invertir el premio «para arreglar la máquina que tenemos, e incorporar más».

Otra de las opciones que crea la firma

Cabe destacar que ese certamen forma parte de un programa de desarrollo y fortalecimiento destinado a emprendedores, que ofrecen el Banco Patagonia y la Fundación Nobleza Obliga.

En esta edición el evento contó con el apoyo del gobierno provincial, municipios, cámaras de comercio y organizaciones de la sociedad civil. De todos los inscriptos, 23 emprendimientos quedaron seleccionados como semifinalistas, y los finalistas fueron siete. La ganadora resultó la emprendedora de Fernández Oro, con su propuesta de reciclado plástico.

Escuchá a la ganadora de Nobleza Obliga Yanina Rodríguez en «Abramos Las Ventanas», por RÍO NEGRO RADIO.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).