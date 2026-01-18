Cholo 1-Chacho 0: Simeone le ganó el duelo de técnicos argentinos a Coudet en LaLiga de España

El Atlético sigue en la zona alta, mientras que Alavés no puede salir de la zona de descenso. (Gentileza)

El Atlético de Madrid hizo valer su localía y derrotó 1-0 al Alavés en un partido trabajado, donde el equipo del Cholo Simeone dominó la posesión y las situaciones, aunque recién pudo quebrar al equipo de Chacho Coudet en el inicio del segundo tiempo. Con este resultado, el Colchonero se mantiene en los puestos de arriba y no pierde pisada en la pelea por LaLiga de España.

Desde el arranque, el Atlético tomó la iniciativa con mayor control del balón (54% de posesión) y presencia ofensiva, aunque le costó encontrar claridad en los últimos metros. El Alavés, muy replegado, cerró espacios y obligó al local a intentar desde afuera o con centros.

Las más claras del primer tiempo llegaron sobre el final, con un cabezazo de Giuliano Simeone y un remate de Julián Álvarez al travesaño, además de una serie de rebotes salvados casi sobre la línea. Los dos, más Thiago Almada fueron titulares en el equipo de Madrid.

Giuliano Simeone, Julián y Almada fueron titulares en el Colchonero.

Grito en el amanecer del complemento

El gol llegó rápido en el complemento. A los 2 minutos, Alexander Sorloth ganó de cabeza en el área y marcó el 1-0 que terminó siendo definitivo. Más tarde, a los 16, fueron reemplazados Simeone, Almada y Julián, en una tarde donde el exRiver sumó su undécimo partido consecutivo sin convertir. El último grito fue el 1 de noviembre, ante Sevilla.

En el cierre, el Alavés fue con lo que le quedaba en busca del empate y hasta su arquero subió en la última pelota parada. Un cabezazo del punta argentino Lucas Boyé generó suspenso, pero no alcanzó para cambiar la historia.

Con este triunfo, el Atlético de Madrid quedó cuarto con 41 puntos, a ocho del Barcelona, líder con 49. El Alavés, en tanto, sigue comprometido en la zona de descenso, con 19 unidades.

El próximo compromiso del equipo del Cholo Simeone será el miércoles 21 de enero ante Galatasaray, por la Champions League; mientras que el conjunto de Coudet volverá a jugar el domingo 25/1 frente a Betis, como local, por LaLiga.