Dybala brilló en la victoria de la Roma: gol, asistencia y ovación

Dybala la rompió en la victoria de Roma sobre Torino y se retiró ovacionado por los hinchas.

La Serie A está al rojo vivo y la Roma estaba obligada a ganar en su visita a Torino para mantenerse en puestos de clasificación a la Champions League.

Paulo Dybala fue la pieza clave del triunfo. El cordobés volvió a encontrarse con el gol luego de casi tres meses —la última vez había sido ante Sassuolo, el 26 de octubre de 2025— y firmó su mejor actuación de la temporada.

A los 27 minutos del segundo tiempo, el enganche apareció solo dentro del área tras un rebote del arquero y, luego de un centro rasante de Devyne Rensch, definió con sutileza de zurda para establecer el 2-0 definitivo.

LA PRIMERA NO PERO LA SEGUNDA SI: Paulo Dybala recibió dentro del área y marcó el 2-0 de Roma sobre Torino.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 18, 2026

Antes, ya había sido determinante en la apertura del marcador. Dybala metió una asistencia precisa que dejó en el camino a cinco defensores del conjunto turinés y encontró al nuevo refuerzo de la Roma, Donyell Malen, llegado desde el Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez. El neerlandés quedó mano a mano con el arquero y definió sin darle chances.

EMPIEZA A PAGAR CON GOLES: Donyell Malen, quien llegó hace días a la Roma, marcó el 1-0 de La Loba vs. Torino. ¡QUÉ ASISTENCIA DE PAULO DYBALA!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 18, 2026

El argentino fue reemplazado a los 31 minutos del complemento y se retiró ovacionado por los hinchas. Con este resultado, el equipo de la capital italiana quedó en el cuarto puesto de la Serie A, a tres unidades de la Juventus, su principal perseguidor, y en zona de Champions League.

En diciembre de 2025, el entrenador de la Roma, Piero Gasperini, había puesto el foco en el estado físico de Dybala, luego de que se perdiera varios partidos. Sin embargo, acumula ahora siete encuentros consecutivos y empieza a reencontrarse con su mejor nivel. Si logra sostenerse desde lo físico, podría poner en un aprieto a Lionel Scaloni de cara a las próximas convocatorias, con el Mundial cada vez más cerca.