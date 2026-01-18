Intento de robo a una casa terminó con dos detenidos en Centenario: entraron por la ventana y los atraparon

Un intento de robo a una vivienda fue frustrado durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Centenario, gracias al aviso oportuno de un vecino y a la rápida intervención policial.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la comisaría Quinta, que logró identificar y demorar a dos personas presuntamente involucradas en el ingreso ilegal a un domicilio del sector oeste de la ciudad.

Aviso vecinal y despliegue policial

El hecho se registró en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles 7 y Chacabuco. Según se informó, un vecino advirtió movimientos sospechosos y dio aviso a la Policía, aportando características de las personas observadas.

Con esa información, los efectivos montaron un operativo de búsqueda en la zona, que permitió localizar a una pareja que coincidía con la descripción brindada y que habría participado del intento de robo.

Daños en la vivienda

Tras la demora de los sospechosos, el personal policial regresó al domicilio afectado, donde constató daños en una ventana, rejas forzadas y el interior de la vivienda revuelto.

La determinación de posibles faltantes quedó sujeta a la verificación que realicen los propietarios. En tanto, el hombre y la mujer fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.