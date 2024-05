Consejos de tres jóvenes argentinos con emprendimientos tecnológicos exitosos

La jornada de Experiencia Endeavor sub 20 contó con la experiencia de emprendedores reconocidos como Mateo Salvatto, de Asteroid Technologies, y Max Cavazzani, fundador de Preguntados. Asimismo, el panel de Jóvenes Emprendedores dio lugar a una charla con tres jóvenes argentinos que lograron identificar un problema en la sociedad y brindar una solución.

Ailin Lescano junto a su padre crearon Gigi Motorhomes, un emprendimiento donde transforman vehículos como micros escolares en motorhomes, y su primer cliente fue Robert de Niro. Si bien Ailin es graduada en Ciencias de la Comunicación, ahora estudia Mecánica Automotriz y el emprendimiento tiene tanta demanda que se encuentra con la agenda cerrada.

Julieta Porta, estudió Ingeniería en Guaymallén (Mendoza) y es cofundadora de Sphere Bio, donde desarrolla plataformas biotecnológicas que entregan eficientemente moléculas a las células y las entrena para generar respuestas específicas y abordar problemas de salud desafiantes. En 2023 fue ganadora de Women in Entrepreneurship de Endeavor y participa de la beca MIT HealthTech para emprendedores del Michigan Institute of Technology (Estados Unidos).

Franco Rodriguez Viau es cofundador de Satellites on Fire, que nació como un proyecto académico durante la pandemia con el objetivo de detección temprana de incendios. Fue declarado de interés científico y tecnológico por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y hoy la iniciativa monitorea tierras en la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Cuba, Venezuela y Colombia.

Ailin Lescano, entrevistada por Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor. Foto: Endeavor.

Charlamoscon ellos sobre el crecimiento de sus empresas y la nuevas tecnologías

¿Cómo logran identificar problemas en su comunidad?

Franco: nosotros comenzamos por un problema muy cercano de amigos y familiares que perdieron casas por incendios. Primero, recomendaría a los jóvenes estar al tanto de los problemas más cercanos que tienen. ¿Qué problemas o necesidades o malestares ven en sus viejos, en sus hermanos, en ellos mismos y cómo creen que se podrían resolver? Después se puede empezar a tener entrevistas con personas de distintos ámbitos, con distintos trabajos y empezar a ver cómo se podría hacer el trabajo de una forma más fácil.

Ailin: Yo tomé mucha ventaja de las redes sociales y me fijo en los comentarios qué es lo que faltaría o cuáles son las necesidades. Por ejemplo, yo hacía únicamente el servicio personalizado armado de motorhomes y en los comentarios y en los mensajes publicados, me empezaron a preguntar mucho por el servicio de alquiler. Ahí pensé que había una necesidad y tomé acción, y hoy en día estamos fabricando la planta para alquiler.

Julieta: en mi caso tomé la idea de otro y eso está buenísimo también porque a veces los chicos piensan: «¿Y cómo hago para que se me ocurra una idea creativamente?». Hay mucha gente que ya vio cuál es el problema y que ya está pensando en cuál sería la idea para solucionar eso. Entonces, también apoyo a que se sumen a ideas de otro o que se junten con alguien y le pregunten a los clientes, que son los que después van a usar el producto, cuál es el problema que tienen.

Ailin Lescano. Foto: Endeavor.

¿Cómo se puede sacar más provecho de que la tecnología esté ahora al alcance de todos?

Ailin: al principio los motorhomes no eran algo tan conocido. Con mi papá viajábamos en motorhome y era algo extraño. Durante la cuarentena hubo un boom del home office, cambió todo lo que es la tecnología, y se empezó a trabajar desde cualquier lado con una computadora. Para nosotros fue una ventaja porque hoy en día en el «mundo rodantero» se puede vivir viajando y el motorhome no tiene solo el uso de vacacionar, sino que también se puede usar para vivir.

Franco: en nuestro caso usamos la tecnología en un ambiente donde no es tan común, como la biología. Nos funcionan muy bien los perfiles técnicos que se suman a perfiles que también son técnicos, pero también científicos. Le sacamos mucha ventaja y nos ayuda a verificar si lo que estamos haciendo es correcto.

Julieta: es un gran momento donde está llegando mucha tecnología a la par con internet a zonas menos pobladas. Nosotros hablamos con áreas rurales donde no tienen acceso a internet y no pueden ni recibir mensajes de Whatsapp. La llegada de nuevas tecnologías como Starlink habilita a dar nuevas soluciones en ese ámbito. Además va a facilitar también muchas soluciones a problemas que quizás no estábamos tratando.

Franco Rodriguez Viau. Foto: Endeavor.

¿Hay alguna persona que les haya inspirado en el desarrollo de sus proyectos?

Ailin: mi papá. Todavía hoy me sigue inspirando y sigo aprendiendo todos los días de él. A mí me impresiona cómo sabe combinar diferentes oficios. Inclusive cuando pensé que ya sabía todo lo que él sabía, este año arranqué a estudiar la carrera de Mecánica Automotriz y veo que él también sabe de eso. Me sigue sorprendiendo todo lo que hace. Todos los días se levanta a las 7 de la mañana a trabajar y salimos a las 9 de la noche.

Julieta: me inspiran personas no tan lejanas. Por ejemplo, Emiliano Kargieman con los satélites, algo de tecnología compleja y con lo cual sin embargo logró trabajar. Como nosotros que estamos haciendo algo similar, que tenemos que abrir camino y que tenemos que probarlo. También me inspiran emprendedores como Marcos Galperín, que nos abrieron paso a los argentinos en el mundo.

Franco: tuve mucha inspiración de Tim Ferriss, que es un estadounidense y empezó como emprendedor, pero después abrió su camino a distintas ramas y escribió libros. Me motiva mucho encarar el emprendimiento desde un lado de la curiosidad y el querer saber cómo solucionar cierto problema.

Julieta Porta, entrevistada por Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor. Foto: Endeavor.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.