El periódico Financial Times se asocia con OpenAI: ¿surge un nuevo modelo de negocios para los medios?. Crédito: Financial Times.

Financial Times, el diario económico de origen británico, cerró un nuevo acuerdo con OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, DALL E-3 y Sora. La alianza permite que la tecnológica use los artículos del medio para alimentar y entrenar su sistema a cambio de una remuneración (que aún no fue confirmada). En un comunicado de prensa se detalló que los usuarios de la herramienta de inteligencia artificial generativa verán resúmenes, citas y enlaces a sus artículos si el bot los usa para definir sus respuestas.

El anuncio se mete de lleno en la controversia, ya que en diciembre del año pasado The New York Times presentó una demanda legal contra OpenAI y Microsoft acusándolas de no respetar los derechos de autor para entrenar a sus tecnologías de IA. Además, sostuvo que estos modelos amenazan al periodismo de alta calidad al perjudicar la capacidad de los medios de comunicación para proteger y monetizar sus contenidos.

«Es correcto, por supuesto, que las plataformas de IA paguen a los editores por el uso de su material», aseguró John Ridding, el consejero delegado del grupo Financial Times. A su vez, manifestó que hoy los usuarios ya buscan que estos nuevos productos tecnológicos contengan fuentes fiables. Sin embargo, asegura que esto no afectará la calidad periodística que posiciona al medio. La publicación seguirá “apostando por el periodismo humano”, continuó.

Esta no es la primera vez que se unen los medios y las empresas de IA. De acuerdo con The Verge, Financial lanzó una función de búsqueda potenciada por inteligencia artificial llamada “Ask FT”, que permite a los suscriptores encontrar información basada en todos los artículos del diario.

OpenAI también tiene historial dentro de este tipo de acuerdos. Según The Guardian, tiene alianzas con medios como la agencia de noticias estadounidense Associated Press, la cabecera francesa Le Monde, la propietaria de El País, Prisa Media, y la alemana Axel Springer, que publica el tabloide Bild.

¿Un nuevo modelo de negocios?

Los recientes acuerdos podrían ser indicio de una nueva manera de monetizar la profesión. Juan Iramain, socio director de la consultora INFOMEDIA, comenta en diálogo con RED/ACCIÓN que se avecina un modelo en el que las plataformas de IA van a poder acceder al contenido periodístico pagando algún tipo de derechos. «El pirateo de la primera etapa va dejando lugar a un formato en el que las empresas de IA quieren hacer acuerdos legales para poder luego comercializar lo que ellas generan sin riesgos legales«, aclara.

En esta línea, Walter Isaacson, periodista y autor de la biografía de Elon Musk, afirmó que surge una nueva fuente de ingresos al licenciar los contenidos para entrenar a la IA. “Proporciona un modelo de negocios que apoyaría a las personas que informan de las cosas y pondría una prima financiera en el periodismo preciso y de alto valor”, señaló. “Los sistemas de IA competirán por tener los datos más valiosos y fiables”, concluyó.

Sin embargo, Pete Pachal manifestó en un artículo para The Media Copilot que la única forma de que esto tenga sentido desde el punto de vista de los medios de comunicación es que el acuerdo sea bastante lucrativo. «Hacer clic en la fuente a partir de una respuesta diseñada para evitar la necesidad de hacer clic es algo que probablemente sólo harán los investigadores y los periodistas», aseveró.

