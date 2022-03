Construyen estufas rusas para las familias de los barrios populares de Cipolletti

La llegada del frío provoca que los vecinos busquen alternativas para calefaccionar el hogar durante el invierno. En Cipolletti hay muchos asentamientos que no tienen servicio de gas. Las carencias son muchas pero las que más se siente durante el invierno es el frío. Ante esta situación, el Municipio está construyendo estufas rusas y enseñando a hacerlas.

Desde la Dirección de Juventudes del municipio proponen alternativas para que las familias puedan calefaccionarse. Ariel Demiz dirige el proyecto de construcción de estufas rusas y contó: «nosotros articulamos con los centros comunitarios del municipio, allí hay operadores que identifican a las familias de bajos recursos en los asentamientos que no tienen gas. Entonces nosotros vamos y construimos la estufa. Es una actividad de autoconstrucción que tiene un doble objetivo, primero brindar asistencia a las familias y enseñarles a construir la estufa. La idea es que quede la semilla entre los vecinos y puedan ellos mismo construirlas ya que el frío es violento».

«Esta alternativa abarata la forma de calefaccionar el hogar y por lo tanto reduce la cantidad de enfermedades que provoca el frío, además de reducir la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono que son muy frecuentes en épocas frías donde aumenta el uso de todo tipo de calefactores», sostuvo Demiz.

Además, contó que «el miércoles 23 de marzo comenzamos con la construcción de una estufa para Adriana, una mamá sola con tres hijos que vive en el Distrito Noreste. Hoy la vamos a terminar, falta colocarle el caño y la vamos a prender junto a los vecinos que se acercaron. El objetivo de esta actividad es capacitar a vecinas y vecinos del barrio para construir una fuente de calor que genera un ahorro importante en consumo de leña generando energía limpia de humo, sin riesgo de accidentes, mejorando así las condiciones de vida de las familias».

Un referente en la construcción de las estufas rusas es Pablo Battro, un ingeniero del INTA quien se encargó de reunir información referida a este tipo de estufas y difundirlas para generar alternativas en calefacción en los asentamientos rurales en la Patagonia.

Las Estufas de Alto Rendimiento conocidas como Estufas Rusas son artefactos de calefacción construidos de ladrillos que se caracterizan por su excelente rendimiento. A diferencia de las de hierro que tienen entre 30 y 40% de rendimiento, las estufas rusas tienen un rendimiento de 84 a 93%. Según el INTA la estufa rusa produce el mismo calor con 100 kg de leña que una estufa común de hierro con 400 kg.

El director de Juventudes aseguró que «el plano es fácil de aprender, se necesitan 130 ladrillos, dos caños y un sombrerete, arcilla y arena. Se hace haciendo hiladas de ladrillos con tres o cuatro cámaras de combustión. Luego se recubre con arcilla, esto provoca que se mantenga caliente durante horas. Se viene el frío y la estufa rusa tiene muchos beneficios, es de bajo consumo, de alto rendimiento, no contamina, no quema ni tira humo y gasta menor cantidad de leña. Si todos le dieran la valoración que tiene no habría tantos problemas con los niños y abuelos durante el frío».

También construyen hornos de barro en los centros comunitarios. El objetivo es que la gente se pueda acercar al centro a cocinar. Demiz comentó que «en los centros comunitarios donde se construyeron hornos la gente va y mete su fuente para cocinar junto a las demás del barrio. Los hacemos en los centros para que la gente pueda acercarse a usarlo. Hay que pensar que para una familia si prende el horno de la casa la garrafa le dura un día».