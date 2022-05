Continua el conflicto con la Cooperativa Fruti Oro

El día martes los ex trabajadores de la Cooperativa Fruti Oro de Fernández Oro fueron convocados a una reunión con autoridades municipales, los dueños, abogados de la empresa y los inquilinos que alquilan las cámaras de frío. Resolvieron que los inquilinos del predio pagarán el valor de los alquileres a los trabajadores, en un principio la empresa aceptó, pero luego se negó.

En la reunión los inquilinos manifestaron la necesidad de ingresar a los galpones ya que la mayoría están siendo utilizados como depósito de externos. Ante esto los extrabajadores respondieron que la solución que pueden brindar es que ellos abonen a las cuentas judiciales de los trabajadores el monto de los alquileres. Si se realiza el deposito bancario a los extrabajadores se levantaría el bloqueo.

«Es la única forma que tenemos para que la empresa no siga generando ingresos. Si no tienen plata no les va a quedar otra que vender todo y pagarnos la indemnización» declaró Miriam Ponce, extrabajadora de la cooperativa.

Ante esta solución los inquilinos estuvieron de acuerdo. El problema se presentó al momento de realizar los nuevos contratos de alquiler, la empresa se resistió a firmarlos.

Ahora los trabajadores se encuentran a la espera de la audiencia judicial que será el próximo 2 de junio. En un principio les habían anunciado que la audiencia sería en marzo del año 2023, pero gracias al reclamo que llevan los 54 extrabajadores se decidió adelantar la fecha.