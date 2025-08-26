Copa Robótica Argentina 2025 en fotos: empezó la final en Neuquén con competencias en vivo

Los desafíos en robótica, programación e inteligencia artificial llegaron para quedarse en dos jornadas a pura innovación educativa en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de Neuquén.

Seis equipos de escuelas de la Patagonia ya están participando por el título de campeón nacional: tres de Río Negro y tres de Neuquén. Se suman a otros 12 grupos de otras provincias del país que llegaron a la final.

Casi 200 personas de público general, se acercaron para ser parte de la apertura de la final de la Copa Robótica Argentina 2025 este mediodía, con partidos y juegos para todos los participantes.

Fotos: Florencia Salto.

El certamen nacional organizado por la empresa «Educabot» empezó con más de 3.600 estudiantes secundarios de siete provincias y ahora, a la instancia final, llegaron un poco más de 70; provenientes de CABA, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Salta, Río Negro y los anfitriones de Neuquén.

Luego de la apertura oficial, se lanzó la competencia entre los 18 equipos finalistas, que se enfrentan en el desafío “Orbit Odyssey”, donde ponen a prueba su creatividad, estrategia y trabajo en equipo, con horario de cierre a las 20.

Fotos: Florencia Salto.

«A lo largo de la jornada de hoy y la de mañana, los chicos van a tener que sumar puntos para poder posicionarse en los primeros ocho lugares del ranking, son 18 equipos. Por un lado, se va a premiar a los primeros tres equipos que que logren tener el mayor puntaje, pero además, los primeros ocho van a clasificar a unos Play Off», comentaron desde la organización.

Toda la emoción se concentra en el segundo día, jornada de coronación del campeón nacional. Además habrá más paneles y charlas donde se debatirá sobre innovación con impacto social.

Fotos: Florencia Salto.

Los premios para los ganadores consisten en fondos para equipamiento tecnológico destinado a las escuelas: el primer puesto recibirá 10 millones de pesos en equipamiento, el segundo, 5 millones y el tercero, 3 millones.

Copa Robótica 2025: Alizia, el primer tutor virtual inteligente

Hoy se presentaron importantes exponentes que hablaron sobre inteligencia artificial y tecnología educativa durante la tarde y también hubo un lanzamiento en sociedad por parte de Educabot.

Candelaria Ruiz Casas, capitana del equipo que representó a la Argentina en el FIRST Global Challenge (principal competencia mundial de robótica) e integrante del equipo nacional en la CanSat Competition, (concurso internacional respaldado por la NASA), disertó ante un nutrido público de adolescentes.

También estuvo al micrófono Leandro Zanoni, periodista y consultor en tecnología y comunicación, quien habló sobre los desafíos de la IA en la actualidad.

«Alizia», el primer tutor virtual inteligente para aulas interactivas creado por Educabot, se llevó todas las miradas. Este innovador “copiloto” para docentes optimiza el tiempo de clase y potencia la dinámica de los proyectos, ofreciendo un apoyo concreto para el trabajo en equipo y la exploración creativa de los chicos y hoy se presentó en sociedad.

Copa Robótica 2025: la agenda completa

Si bien se registraron algunas demoras en los horarios pautados en el inicio de la final, las actividades se vienen desarrollando con normalidad en la primera jornada del evento.

La agenda del Día 2: miércoles 27

A las 10 empieza con el primer panel: “Innovación a gran escala”, un espacio de conversación sobre proyectos de impacto tecnológico y educativo que reunirá a autoridades del Gobierno y del sector privado.

A las 11:30, será el turno de David Rogers, referente internacional en tecnología, innovación y aprendizaje experiencial, con su conferencia “Robótica educativa: el impacto global”. Es fundador de Allogy, empresa de software enfocada en capacitación y salud, y colabora con FIRST Global Challenge promoviendo la educación STEM a nivel mundial a través de competencias internacionales.

A las 13, el científico y divulgador, Andrés Rieznik, dará un panel denominado “La importancia de lo humano en tiempos de IA”. Es doctor en Física, investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y un reconocido divulgador científico en medios nacionales e internacionales.

A las 14, Marcelo Marzocchini, director nacional de Planeamiento y Asuntos Internacionales en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología disertará sobre “IA y nuevas tecnologías: desafíos y oportunidades para Argentina”.

La jornada termina con la coronación del campeón nacional de la Copa Robótica Argentina 2025, en una ceremonia de premiación que reconocerá el talento, el esfuerzo colaborativo y la capacidad innovadora de los estudiantes de todo el país.

Copa Robótica: inscripciones y transmisión en vivo

La entrada es libre y gratuita, pero con inscripción previa en coparobotica.com/argentina. Se puede elegir entre dos opciones: Entrada general o entrada grupo escolar.

La competencia también se transmite en vivo vía streaming a través de coparobotica.com/argentina incluyendo relatos, entrevistas a los equipos participantes, a los referentes de tecnología y a las autoridades presentes.