Copa Robótica Argentina 2025: a horas de la gran final en Neuquén llegan los 18 equipos del país

Neuquén se prepara para convertirse en un polo nacional de innovación educativa. Desde este martes 26 de agosto y durante dos días con estudiantes y docentes de todo el país en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo.

Son 18 equipos de escuelas de seis provincias y la Ciudad de Buenos Aires los que empezaron a llegar hoy a la capital neuquina luego de viajar kilómetros, para competir por el título nacional del certamen de innovación, tecnología y educación organizado por la plataforma “Educabot”.

Más allá de la competencia, es un certamen educativo que promueve el aprendizaje, la innovación y la colaboración interdisciplinaria a través de desafíos en robótica, programación e inteligencia artificial con impacto social.

Este 2025, la Copa Robótica Argentina empezó con más de 3.600 estudiantes de nivel secundario de siete provincias quienes pudieron aprender y participar. A este última y tercera fase, llegaron los finalistas de CABA, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Salta, Neuquén y Río Negro.

Los premios para los ganadores consisten en fondos para equipamiento tecnológico destinado a las escuelas: el primer puesto recibirá 10 millones de pesos en equipamiento, el segundo, 5 millones y el tercero, 3 millones.

Copa Robótica 2025: cinco finalistas de la Patagonia

Son en total cinco equipos patagónicos los que buscan ser campeones. Dos de Río Negro y tres de Neuquén. Uno es «Avalancha Cero» de Bariloche, en el cual los estudiantes eligieron el riesgo de avalanchas por el peligro que representa para rescatistas.

Diario RÍO NEGRO, pudo dialogar con los barilochenses del colegio Don Bosco, recién llegados a Neuquén. Los estudiantes Tania Ali Brouchoud Schamber, Dante Battaglini, Oliverio Cid Miguel y Felipe Letieri, integran el equipo junto al tutor Pablo Daniel Chiesa y el referente, Paolo Nicolás Pugliese integran “Avalancha cero”.

Copa Robótica 2025: Avalancha cero, una idea desde Bariloche

Los chicos eligieron una solución tecnológica para un problema bien local: las detonaciones programadas para prevenir avalanchas en el cerro Catedral. «El problema con esto es que es un trabajo muy riesgoso para los operadores de los explosivos. Entonces, ideamos una especie de robotito que es el que lleva los explosivos y los detona», explicó Tania.

“Este robot se adapta al terreno y a la climatología del lugar, facilitando así la colocación de estos explosivos. El robot es autónomo y cuenta con diferentes herramientas para colocar las cargas y después retirarse y cuando esté en una zona segura poder activar las cargas” , aportó su compañero, Felipe.

Ante el riesgo que representa para el trabajador, un robot semi automático se encarga de colocar esos explosivos en reemplazo del “operador humano”, sumaron Dante y Oliverio.

Copa Robótica 2025: experimentar la robótica en persona

Durante estos días, los más chicos podrán experimentar la robótica de manera directa: construir robots, programarlos para resolver desafíos, jugar con realidad virtual y hasta entrenar una inteligencia artificial para convertir a un robot en jugador de fútbol.

Toda la emoción se concentrará en el segundo día, 27 de agosto, jornada de coronación del campeón nacional. Además habrá paneles y charlas donde se debatirá sobre innovación con impacto social.

“La Copa Robótica Argentina es mucho más que una competencia: es un espacio donde los jóvenes pueden poner en práctica sus ideas, aprender de manera colaborativa y desarrollar habilidades esenciales para el futuro. Éste es el tercer torneo que organizamos en el país, y para nosotros es un reflejo del crecimiento y consolidación del movimiento de la tecnología educativa en Argentina”, dijo Felipe Herrera Zoppi, co-fundador de Educabot.

La gran final de la Copa Robótica: cronograma de actividades

El programa de actividades está destinado a toda la comunidad. Durante martes y miércoles habrá shows en vivo durante la ceremonia de apertura y de cierre, charlas temáticas y espacios participativos.

Las jornadas también incluyen actividades abiertas, charlas educativas, shows, juegos y talleres para toda la familia. En el cronograma por día es:

Martes 26

La apertura se desarrollará con una competencia entre los 18 equipos finalistas, que se enfrentarán en el desafío “Orbit Odyssey”, donde pondrán a prueba su creatividad, estrategia y trabajo en equipo. En simultáneo habrá charlas sobre inteligencia artificial y tecnología educativa.

Candelaria Ruiz Casas, una gran inspiración para las nuevas generaciones, dará inició a las 12:30. Fue capitana del equipo que representó a la Argentina en el FIRST Global Challenge, la principal competencia mundial de robótica, y recientemente integró el equipo nacional en la CanSat Competition, un concurso internacional respaldado por la NASA.

Leandro Zanoni, periodista y consultor en tecnología y comunicación, charlará sobre los desafíos de la IA en la actualidad a las 14.

El lanzamiento de ALIZIA, el primer tutor virtual inteligente para aulas interactivas creado por Educabot para transformar la experiencia de aprendizaje en robótica será a las 15. Este innovador “copiloto” para docentes optimiza el tiempo de clase y potencia la dinámica de los proyectos, ofreciendo un apoyo concreto para el trabajo en equipo y la exploración creativa de los chicos.

El primer día termina con la ceremonia de apertura oficial, programada a partir de las 16 en el escenario principal, acompañada de shows en vivo.

Miércoles 27

A las 10 será el primer panel “Innovación a gran escala”, un espacio de conversación sobre proyectos de impacto tecnológico y educativo que reunirá a autoridades del Gobierno y del sector privado.

A las 11:30, será el turno de David Rogers, referente internacional en tecnología, innovación y aprendizaje experiencial, con su conferencia “Robótica educativa: el impacto global”. Es fundador de Allogy, empresa de software enfocada en capacitación y salud, y colabora con FIRST Global Challenge promoviendo la educación STEM a nivel mundial a través de competencias internacionales.

A las 13, el científico y divulgador Andrés Rieznik dará un panel denominado “La importancia de lo humano en tiempos de IA”. Es doctor en Física, investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y un reconocido divulgador científico en medios nacionales e internacionales.

A las 14, Marcelo Marzocchini, director nacional de Planeamiento y Asuntos Internacionales en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología disertará sobre “IA y nuevas tecnologías: desafíos y oportunidades para Argentina”.

La jornada terminará con la coronación del campeón nacional de la Copa Robótica Argentina 2025, en una ceremonia de premiación que reconocerá el talento, el esfuerzo colaborativo y la capacidad innovadora de los estudiantes de todo el país.

Copa Robótica: inscripciones y transmisión en vivo

La entrada es libre y gratuita, pero con inscripción previa en coparobotica.com/argentina.

Se puede elegir entre dos opciones: Entrada general o entrada grupo escolar.

La competencia también se transmitirá en vivo vía streaming a través de coparobotica.com/argentina incluyendo relatos, entrevistas a los equipos participantes, a los referentes de tecnología y a las autoridades presentes.