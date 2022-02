Coronavirus: murieron 4 pacientes y enero cerró con 21 decesos en Bariloche

Cuatro pacientes, que habían contraído la covid-19, murieron en las horas últimas en Bariloche. Se trata de dos hombres, que tenían 72 y 85 años, y dos mujeres, de 92 y 75, según el reporte que el Ministerio de Salud de la provincia elabora con la situación epidemiológica. En consecuencia, 21 personas fallecieron en enero en esta ciudad por causas vinculadas con la enfermedad que transmite el nuevo coronavirus.

Al comparar los datos oficiales de enero de este año con el mismo período del 2021 se observa un descenso en cuanto a la cantidad de pacientes muertos. En enero del año pasado, se registraron 37 decesos en Bariloche por causas relacionadas con la pandemia, causada por el nuevo coronavirus. Por eso, en lo que va de la pandemia, 489 personas murieron en esta ciudad.

El reporte oficial asegura que se confirmaron 94 nuevos casos positivos en las 24 horas últimas y se recuperaron 392 pacientes en esta ciudad. Sin embargo, se trata de datos parciales porque desde hace varias semanas que se cambiaron los criterios y los hisopados se restringieron. De hecho, es probable que muchas personas que presentan los síntomas compatibles con la covid-19 no concurren a hisoparse para confirmar o descartar el contagio.

Para finales de enero del año pasado había alrededor de 1.500 personas contagiadas, según los reportes de Salud de la provincia. Hoy, el reporte sostiene que hasta este lunes hay 3.167 casos activos en Bariloche. Es decir, el doble de los contagios que había para esta feche, en 2021.

No obstante, ese aumento de los casos positivos no ha repercutido en una internación masiva, por el momento, de personas a causa de la covid-19 en las unidades de terapia intensiva de la ciudad. Hasta la semana pasada las UTI del hospital Ramón Carrillo, del Sanatorio San Carlos y del HPR no estaban completas.

El informe oficial asegura que hasta este lunes Cipolletti, con 3.315 casos positivos, tiene la mayor cantidad de personas contagiadas en la provincia.

De acuerdo a esos datos, en lo que va de la pandemia 36.240 personas contrajeron la enfermedad en Bariloche. Se recuperaron 32.584 pacientes y 489 murieron. Por eso, quedan 3.167 contagiados.