María José reclama una casa para vivir con su hija que padece parálisis cerebral

María José es mamá de Camila, una mujer de 25 años con parálisis cerebral, y reclama una vivienda para ella y su hija. Hoy fueron a la puerta de Casa de Gobierno de Neuquén, en busca de diálogo con el gobernador. «Vengo a pedir que se hagan cargo de los derechos de mi hija».

A María José le habían entregado una casa del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) para vivir con su hija, pero tiempo después se tuvo que ir. «Me entregaron la casa y la hicieron mal, se estaba cayendo a pedazos y me tuve que ir, después de seis meses sigo sin tener casa», describió.

La mujer asegura que hace seis meses que está alquilando otra propiedad y que desde el Gobierno y el IPVU aún no le dan respuestas. «No se hacen cargo de nada, ni siquiera de lo que prometieron, están preocupados en ellos y sus cosas», resaltó, María José.

«Yo vine hoy acá porque me enteré de que a un montón de personas le dieron un plan para que vayan al mundial en Qatar el año pasado y otros que fueron el fin de semana a Brasil a ver a Boca», Denunció Maria José y aseguró que ella nunca pudo obtener ningún plan de asistencia económica por la situación de su hija.

«En campaña política, hablé con (Marcos) Koopman, me dió la mano y prometió ayudarme, hoy estoy esperando que cumplan con lo que me prometieron, son los derechos de mi hija», manifestó la mamá de Camila.

Ambas se apostaron y realizaron un corte en Casa de Gobierno, aunque pasado el mediodía ya se habia levantado. «El gobernador me vio y ni siquiera salió a recibirme, me dijo que me iban a atender más tarde. Hoy mi reclamo es para el gobernador, se supone que él está a cargo de la provincia en su totalidad», denunció María José.