Covid-19: se necesitan 4 dosis de la vacuna para estar protegidos

Se necesitan 4 dosis para no desarrollar casos graves de Covid-19, según afirmó el epidemiólogo Hugo Pizzi.

Los casos de Covid- 19 se cuadruplicaron en comparación a la última semana de noviembre. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación se registró un total de 12.609 diagnósticos confirmados. El relajamiento de las medidas de prevención y la falta de aplicación de los refuerzos de las vacunas, son algunos de los factores.

El epidemiólogo y exasesor del Gobierno Nacional durante la pandemia, Hugo Pizzi, indicó que el 52% de la población argentina se aplicó la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En diálogo con «Vos a Diario» por RÍO NEGRO RADIO agregó que solo el 18% se colocó una cuarta.

Una forma de evitar la propagación del Covid- 19 es volver a las estrategias de prevención. El epidemiólogo recomendó utilizar barbijos en los espacios cerrados e hizo hincapié en las fiestas de fin de año, con congregación de personas.

¿Cuántas dosis se necesitan para estar protegidos contra el Covid-19?

«Si vos no querés enfermarte, internarte o morir, hoy tenés que tener cuatro», remarcó el médico. Habló de «indolencia» ya que «las vacunas están, pero la gente no acude a ponérselas».

Pizzi recalcó que se murieron 131 mil argentinos por el virus y que no hay que subestimarlo. Señaló que las predicciones epidemiológicas ya advertían sobre un fuerte incremento de casos hacia el verano, aunque «se adelantó un poco».

«Es una actitud que habla de un pueblo que no es educado, que no es responsable y solidario. Si quieren estar sólidos y no tener ningún tipo de problema tengan, mínimo, cuatro dosis, y si tienen más de 50 años, quinta», insistió el profesional de la salud.

"Las vacunas son seguras"

Pizzi recalcó que las vacunas contra el COVID-19 han demostrado su eficacia y seguridad, pues la muertes disminuyeron considerablemente tras las campañas de vacunación. De todas maneras, con una sola dosis no basta y es necesario ser constantes con la aplicación de los refuerzos.

El epidemiólogo informó que el año que viene saldrá la vacuna bivalente, que con una sola aplicación mantiene la cobertura por un año. «Hasta autorizaron ponerle la antigripal en el mismo frasco», agregó.

“No le tengan miedo a las vacunas. Las vacunas nos sacaron de la Edad Media. Nadie te va a poner algo que te haga daño. Son estupendas y cada año son mejores”, reiteró Pizzi.

