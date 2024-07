Crimen de Catalina Gutiérrez: la mamá de Agustina Fernández habló de «similitudes» entre los femicidios

Silvana Capello, la mamá de Agustina Fernández, la joven asesinada en Cipolletti, habló sobre el crimen de Catalina Gutiérrez en Córdoba. Sostuvo que hay «similitudes» entre los femicidios. También expresó su precaución por la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén.

«Sentí muchas similitudes y coincidencias sobre la actuación psicópata que manejan después del asesinato«, expresó Capello sobre el femicidio en Córdoba.

Y enfatizó: «No podemos justificar ´porque la amé la maté’ Es gravísimo lo que se enseña a los que escuchan eso», dijo en diálogo con Vos al Aire.

«No se puede estar pensando constantemente que tu entorno te va a matar», marcó.

Sumó que le preocupa la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén y de Loan Danilo Peña en Corrientes. «Si bien hoy las redes nos permiten visibilizar más los casos de lo que está pasando, a mi me preocupa mucho la desaparición de Luciana (Muñoz). ¿Dónde está la Justicia?. Apoyo a esa madre. Como sociedad hay que reaccionar».

Femicidio de Agustina Fernández: fecha de audiencia

Capello se refirió a que se fijó la audiencia de impugnación para el 11 de septiembre. «No estoy muy contenta con los tiempos porque el juicio se realizó en mayo y la decisión estuvo el 15 de mayo por un jurado popular. No tengo ganas de escuchar más nada de esta persona. Necesitamos hacer el duelo», sostuvo en diálogo con Vos Al Aire

Sostuvo que a Pablo Parra, el acusado por el femicidio de Agustina, «ya se le dio demasiado privilegio, beneficio y tiempo» y «tendría que ya estar en la cárcel cumpliendo la perpetua».

«Veré si me presentó porque realmente no quiere usar el tiempo que me queda para seguir viendo y escuchando a los abogados del mal. Estoy esperando a ver para qué sería esa audiencia«, manifestó.

Destacó que siempre hubo un acompañamiento de los vecinos y allegados.

