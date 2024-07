Dos años del femicidio de Agustina Fernández: así recordaron a la joven en Cipolletti

«Los girasoles florecerán en cada una de nosotras, siempre en tu memoria», dice el posteo que compartieron en redes sociales los compañeros universitarios de Agustina Fernández. La joven había llegado a Cipolletti para cumplir su sueño de ser médica. Pero todo se tiño de negro cuando el 2 de julio fue brutalmente atacada por su vecino, Pablo Parra. Tres después declararon su muerte cerebral. Hoy Parra cumple cadena perpetua en el penal de Cipolletti luego de ser declarado culpable del femicidio.

«Hoy se cumplen dos años del femicidio de nuestra compañera Agustina Fernández. Todos los 5 de julio te recordaremos con más fervor para mantener tu memoria presente en cada uno», dijo la agrupación estudiantil Aluvión para recordar a la joven asesinada en Cipolletti a dos años del crimen.

Días atras, al cumplirse dos años del ataque en el complejo de departamentos donde vivía Agustina, su madre Silvana Cappello compartió un sentido mensaje. «Un día como hoy, hace dos años atrás recibía la noticia más dolorosa de mi vida, el asesino de mi hija sería quien me daría esa noticia. Hoy como hace dos años, como cada día, me siento en la punta de mi cama y me digo: ‘otro día?’», escribió Cappello en sus redes sociales.

Y agregó: «Y sí pesan los hombros, la espalda, la lucha…lucha para que? Si nos siguen matando, hoy no me pude parar, hoy no me quise bañar, hoy no puedo ni con mi alma. Hoy la guerrera bajo la espada, el corazón duele como jamás me imaginé, hoy el dolor del parto no tiene ni comparación con la explosión de huesos que hay adentro mío, son huesos o emociones? Ya no sé pero quema».

«Si hay alguien que no merecía tanto daño, eras vos mi niña, hoy mamá no puede mas. Perdón…», concluyó.

Durante los dos años que pasaron, entre el ataque y el veredicto del jurado popular que determinó la culpabilidad de Pablo Parra, los amigos, familiares y allegados de Agustina Fernández lucharon incansablemente para pedir justicia.

El día que se conoció el veredicto, la mamá de Agustina dijo: «No íbamos a dejar que esto avanzara. Se hizo justicia. Esto no queda acá pedimos que avancemos como sociedad. Que la vida de Agus valga la pena».

Femicidio de Agustina Fernández: la justicia determinó la culpabilidad de Parra

Luego de nueve jornadas de audiencias y tras un cuarto intermedio se determinó que Pablo Parra es culpable por el femicidio de la joven pampeana. Afuera de la sala de audiencias, organizaciones sociales, amigos y familiares de la victima siguieron en directo el resultado del jurado.

«Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Pablo Parra culpable por unanimidad como autor del delito de femicidio, por haber sido cometido por un hombre hacia una mujer y mediar la violencia de género«, detalló la presidenta del jurado. Tras conocerse el veredicto, los familiares se fundieron en un sentido abrazo.