Cuál es la técnica que reduce 20% las chances de morir por cáncer de pulmón

La Jornada Patagónica de Medicina Respiratoria se lleva a cabo en el Aula Magna del hospital Ramón Carrillo de Bariloche. En ese marco, también se realizó el tercer Encuentro Nacional de Detección Temprana de Cáncer de Pulmón. Foto: Alfredo Leiva

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por esta enfermedad en el mundo y también en Argentina. Es el cáncer más frecuente que, diagnosticado precozmente, tiene un alto porcentaje de curación. Sucede que, en Argentina, el 80% de estos casos se diagnostican en etapas avanzadas cuando ya no hay chance de curación.

«Hay estudios internacionales -y varios en América Latina y en Argentina- que demuestran que tomado a tiempo, con detección temprana, se invierte la relación: el 80% de los tumores se diagnostican en etapas precoces y se pueden operar gracias a la técnica del screening que reduce un 20% las chances de morir por cáncer de pulmón«, indicó el médico neumonólogo Sergio Benítez durante las Jornadas Patagónicas de Medicina Respiratoria que se lleva a cabo en el Aula Magna del hospital Ramón Carrillo de Bariloche. En ese marco, también se realizó el tercer Encuentro Nacional de Detección Temprana de Cáncer de Pulmón.

¿Cuáles son los pasos? Se hace una evaluación clínica, un análisis del casos con un enfoque profesional multidisciplinario y se usa la técnica de imagen tomográfica computada de tórax con una baja dosis de radiación. «Esto se hace en forma anual o bianual por lo menos durante cuatro años», dijo Benítez, exdirector del área Oncología Toráxica de la Asociación Latinoamericana de Tórax y actual neumonólogo en el hospital Ramón Carrillo y el Centro de Medicina Respiratoria (Cemer).

¿Por qué se hace hincapié en la baja dosis? Benítez recordó que las tomografías convencionales tienen una potencia que generan un daño vinculado a la radiación a largo plazo. «Entonces, ¿a quiénes indicamos? En este momento, priorizamos a personas con muy alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que hayan fumado un paquete de cigarrillos por día durante 30 años, personas mayores de 50 años y a quienes no hayan dejado de fumar en los últimos 20 años«.

Benítez lamentó que hoy hay muy pocos centros de salud en Argentina donde se realiza el screening. «No se sabe por qué. Pareciera no haber mucho interés desde Salud Pública. Todo esto requiere formación. En Patagonia tenemos la Fundación Intecnus y el Centro de Medicina Respiratoria (Cemer) en Bariloche, en Neuquén y hay programas provinciales incipientes en Misiones y Corrientes. Neuquén lo está evaluando», dijo.

Un estudio del Instituto de Efectividad Clínica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) demostró que el screening de cáncer de pulmón tiene un costo-efectivo, aseguró Benítez, «solo falta la decisión política de Salud Pública para llevarlo adelante».

«A nivel mundial, los informes indican que solo 4,5% de la población accede al programa de screening. De modo que no es un problema solo de Argentina. Hay mil barreras», acotó.

Cuatro años atrás, Neuquén y Bariloche se sumaron a una prueba piloto de screening a nivel nacional. Ese grupo contempla 50 pacientes en la ciudad del Nahuel Huapi y 82, en Neuquén. «Ya contamos con una base de datos. Estamos insistiendo con estas tomografías de baja dosis para integrarlos al programa que nos permita asegurar que ese paciente va a tener una cirugía si realmente la amerita», comentó y agregó: «Esto nos asegura el manejo correcto y seguro de los hallazgos en las tomografía de baja dosis evitando y optimizando procedimientos tan importantes como una cirugía torácica o una biopsia».

Qué es el screening de cáncer de pulmón

-¿En qué consiste el screening de cáncer de pulmón?

Es un proceso mediante el cual se realizan pruebas de detección en personas asintomáticas que tienen un alto riesgo de desarrollar esta enfermedad. El objetivo principal es identificar el cáncer en etapas tempranas, cuando es más tratable.

-¿Cuáles son las pruebas utilizadas en el screening de cáncer de pulmón?

La prueba más comúnmente utilizada en el screening de cáncer de pulmón es la tomografía computarizada de baja dosis (TCBD). Esta prueba permite obtener imágenes detalladas de los pulmones y puede detectar nódulos pulmonares incluso en etapas muy tempranas.

-¿Cuáles son los beneficios del screening de cáncer de pulmón?

El principal beneficio del screening de cáncer de pulmón es la detección temprana de la enfermedad, lo que aumenta las posibilidades de un tratamiento exitoso y mejora el pronóstico del paciente. Además, puede reducir la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón al identificar tumores en etapas más tratables.

-¿Existen riesgos asociados con el screening de cáncer de pulmón?

Si bien el screening de cáncer de pulmón puede ser beneficioso, también conlleva ciertos riesgos. Por ejemplo, la TCBD puede detectar nódulos pulmonares que pueden resultar ser benignos, lo que puede generar ansiedad y estrés en el paciente. Además, la exposición a la radiación durante la TCBD puede aumentar ligeramente el riesgo de desarrollar cáncer en el futuro.