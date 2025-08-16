Bariloche usa la inteligencia artificial para planificar el tratamiento de radioterapia

El Servicio de Radioterapia de Fundación Intecnus, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) en Bariloche, emplea Inteligencia Artificial para este tratamiento contra el cáncer que usa radiación de alta energía para eliminar o dañar las células cancerosas.

Este recurso se usa en la etapa de planificación por la que pasa el paciente antes de iniciar el tratamiento.

“En el área médica, el 95% de los pacientes que irradiamos son oncológicos. En una entrevista médica, se evalúa si tienen indicación de irradiarse, luego pasan a la etapa de planificación del tratamiento”, explicó Romina Ventimiglia, médica radiooncóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires y responsable del Servicio de Radioterapia de Intecnus, desde su inicio en 2018.

Romina Ventimiglia es médica radiooncóloga responsable del Servicio de Radioterapia de Intecnus, desde su inicio en 2018. Foto: Chino Leiva

En la etapa de planificación, el primer paso es adquirir una imagen tomográfica del área a irradiar debido a una patología oncológica.

“Los casos más habituales -dijo- son los de cáncer de mama temprano que deben hacer radioterapia posquirúrgica a fin de disminuir la posibilidad de una recaída local. Con esas imágenes tomográficas, los médicos radiooncólogos definimos el volumen a irradiar y los órganos sanos adyacentes a proteger”.

Mencionó que, en “esa fase de dibujo” sobre imágenes tomográficas se usa Inteligencia Artificial. “Es una herramienta que nos ayuda a acelerar el proceso de planificación, aunque siempre supervisado y corregido por los médicos radiooncólogos. Este software marca los volúmenes a proteger y lo que hacemos nosotros es supervisar que sean correctos y corregirlos, si es necesario”, advirtió Ventimiglia.

El software permite optimizar los tiempos de planificación del tratamiento. Foto: Chino Leiva

¿Qué pasaba antes de contar con estas herramientas? Los médicos radiooncólogos pasaban muchas horas “marcando cada corte en una tomografía, delimitando el tumor y las estructuras a irradiar y los órganos sanos a proteger”.

“Con esta herramienta, esas horas las podemos reducir a aproximadamente 15 minutos. Optimizamos los tiempos lo que nos permite enfocarnos en el paciente. Los médicos radiooncólogos tenemos muchas actividades, desde verificación de los planes de tratamiento, las imágenes de los pacientes, el consultorio, el control de toxicidad. De modo que esta herramienta nos permite enfocarnos en esas otras etapas del proceso y poder aumentar el numero de pacientes que acceden a estos tratamientos”, describió.

A contrarreloj

Roy Lapera, máster en Física Médica e integrante del Servicio de Radioterapia, especificó que el proceso de radioterapia involucra muchas etapas “que deben hacerse en serie. No bien termina una, empieza la otra. Cuanto más se pueda acortar el tiempo de las etapas, más rápido se inicia el tratamiento del paciente, lo que es fundamental en oncología. Todo es a contrarreloj”.

Lapera tiene una diplomatura en Inteligencia Artificial y trabajó varios años en el hospital Garrahan hasta que se radicó en Bariloche.

Los médicos supervisan constantemente los resultados que arroja el software. Foto: Chino Leiva

Aclaró que la “etapa del contorneo donde se establece el volumen a irradiar y los órganos que tienen riesgo de toxicidad relevante durante el tratamiento es un proceso que demora bastante la llegada del paciente a la etapa de planificación para pasar al área de la física”.

La Inteligencia Artificial se implementó en enero de 2024. Se hicieron pruebas con varias marcas de autocontorneo, se evaluaron bondades y dificultades y se seleccionó «la más adecuada para el servicio».

Sin embargo, este software “ofrece un modelo de machine learning o aprendizaje automático que, a partir de una tomografía, es capaz de contornear a pacientes que nunca ha visto. Ayuda mucho a disminuir los tiempos aunque siempre está sujeto a supervisión”. Aseguró que los médicos constantemente están evaluando los resultados del modelo.

Actualmente, los profesionales de Intecnus transitan una etapa de investigación para evaluar la aplicación de las nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial en otras áreas de la radioterapia. Ya se firmó un convenio con un centro médico de Florida, en Estados Unidos, que presta asistencia para desarrollar un modelo de software que «permitiría predecir los resultados de controles de calidad que se hacen en cada uno de los tratamientos de los pacientes». «Es para técnicas más complejas (radioterapia de intensidad modulada y radioterapia en arcos) que requieren un control de calidad a cada paciente. Eso involucra un tiempo importante y este software permite la gestión de un control de calidad más eficiente. Por ende, más tiempo para tratar más pacientes», recalcó Lapera.

Advirtió que tanto los profesionales del área médica como del área física fueron capacitados por la empresa que aportó el software para conocer cómo usarlo y entender sus bondades y limitaciones. «Obviamente no hace magia. Puede haber cosas que no hace perfectamente y se deben corregir; por eso, los médicos miran cada uno de los cortes de la tomografía para verificar que sea lo correcto. Esta herramienta es algo que resulta interesante en el mundo», concluyó.