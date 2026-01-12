Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno en Rodeo 1 y La Crisálida

En un operativo nocturno cargado de hermetismo, la organización Foro Penal confirmó la excarcelación de 24 presos políticos durante la madrugada de este lunes. Las liberaciones se produjeron en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1, e incluyen tanto a ciudadanos venezolanos como a ciudadanos de nacionalidad italiana, en el marco del proceso de apertura anunciado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

De acuerdo con el listado verificado por Foro Penal, entre los 15 liberados en el penal El Rodeo 1 se encuentran los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burló, junto a venezolanos como Gilberto Rafael Polo y Alejandro González de Canales Plaza. En la cárcel de mujeres La Crisálida, recuperaron su libertad nueve personas, entre ellas Yuli Marcano Rojas y Deisy Hugles González.

Este grupo se suma a las 17 excarcelaciones confirmadas el fin de semana, donde figuraban ciudadanos españoles como Rocío San Miguel. Sin embargo, la organización advirtió que aún permanecen al menos 803 personas privadas de libertad por razones políticas, y que sus equipos trabajan contrarreloj para confirmar nuevos movimientos que habrían tenido lugar durante la madrugada.

Tensión en las cárceles tras la muerte de un detenido

El proceso de liberación masiva, iniciado tras la caída del mando de Nicolás Maduro, se desarrolla bajo un clima de máxima tensión. El reciente fallecimiento bajo custodia del policía Edison José Torres Fernández, debido a un evento cerebrovascular, incrementó el temor entre los familiares que pernoctan a las puertas de las prisiones.

“No tenemos fe de vida, hemos sido violentados”, denunció Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, ante la falta de reportes oficiales del régimen.

El caso del gendarme argentino y la apertura de visitas

Un punto de inflexión ocurrió este domingo en El Rodeo 1, donde las autoridades habilitaron las visitas tras un año y medio de prohibición absoluta. Esta apertura permitió el reencuentro de familiares con detenidos de alto perfil internacional, como el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuya situación es monitoreada por la diplomacia de su país.

La administración interina de Delcy Rodríguez busca con estas medidas —ejecutadas de forma paulatina y sin cronogramas públicos— distender la presión de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos, mientras el país transita los primeros días de la era post-Maduro bajo la mirada de los supervisores estadounidenses.