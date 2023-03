Cutral Co: por la inseguridad, solo la mitad de los bomberos hará guardias nocturnas

Bomberos voluntarios de Cutral Co dieron a conocer la situación (Foto: Archivo)

El cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co alertó a la población que durante la madrugada solo habrá un reducido número para cubrir las guardias. La medida se adoptó por temor a los robos que sufren cuando salen a apagar incendios.

El jefe del cuartel, Darío Campos fue el encargado de dar a conocer la novedad esta tarde. Señaló que esta madrugada ocurrió un hecho de inseguridad mientras hubo un servicio de emergencia.

«Malvivientes aprovecharon la ausencia en su vivienda de una bombera que concurrió al llamado de emergencia, parte del personal del cuerpo activo tomaron la decisión de no prestar servicio durante las madrugadas»; aclararon.

Se aclaró que la actividad es voluntaria por lo que no se puede exigir el cumplimento en determinado horario. Existe parte del personal que -por diferentes razones- deja sus casas solas o con sus hijos mientras acuden al llamado de la emergencia.

En esta ocasión, la afectada fue una bombera porque dejó su vivienda, donde dormían sus hijos, para cumplir con el servicio y ese momento fue aprovechado por los ladrones para entrar y efectuar un robo.

Para aclarar la situación, Campos indicó que la no concurrencia del personal durante las madrugadas afectará directamente la prestación del servicio. «Como jefe no puedo exigirles que acudan a los servicios de emergencia si esto implica poner en riesgo sus familias y bienes al no estar garantizada la seguridad de sus familias y viviendas», describió.

Finalmente, aclararon que seguirán las guardias, pero con el personal reducido al 50 por ciento. «Lamentablemente ante esta circunstancia nos vemos desamparados como familia e impotentes ante la situación que afecta directamente», la tarea hacia la comunidad.