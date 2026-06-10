Cutral Co, en la capital de los monumentos de Neuquén, la estatua de Messi ya está casi lista

La estatua que homenajea a Lionel Messi, el capitán de la selección argentina avanza a ritmo acelerado en Cutral Co. El escultor Aldo Beroisa junto a su equipo trabajan sin respiro para que la finalización de la figura que se erige frente a la Ruta 22, en el ingreso a Cutral Co, desde el oeste esté lista justo con el inicio del mundial de fútbol 2026.

La ciudad que ya tiene en su haber varias esculturas de tamaño enorme y que le valió a Cutral Co la declaración de capital provincial de los monumentos, por parte de la Legislatura neuquina en 2024, sumará otra que está relacionada con uno de los ídolos máximos del fútbol, campeón mundial en Qatar el 2022 y que permitió a Argentina colocar la tercera estrella en la camiseta.

La estatua tendrá una altura de 26 metros y se lo podrá ver a Lio arrodillado, con una mano en el pecho tomándose la camiseta y con la otra levantando la copa. Así lo pensó el artista, acostumbrado ya a diseñar figuras de tamaños descomunales.

El autor trabajó con el armado -hierro y cemento- en un predio en barrio Norte (en Plaza Huincul) y como suele ocurrir con el traslado de este tipo de estructuras, se hizo por partes. Uno de los contratiempos que debieron superar fue la rotura de la copa (que no alcanzó a salir del lugar donde se construyó) y parte de un brazo. Esa situación ya fue solucionada, se reparó y se la colocará en el sitio.

Los trabajos se aceleran para finalizar la obra monumental (Foto: Andrea Vazquez)

La estatua está montada sobre un pedestal y, en el último tramo de su ejecución, está previsto que el relleno de las extremidades inferiores se haga directamente ahí. El entramado de hierros que permitirán sostener el relleno y dar la forma a las piernas es lo que se avanza en estos días.

Las certeras indicaciones de Beroisa hacia el personal permite avanzar con la tarea. Mientras algunos toman cuerdas y las mantiene tirantes para que las piezas encajen a la perfección, otro coloca el punto de soldadura en el lugar señalado.

Mientras todo se hizo en altura, a nivel del suelo, se observaron los equipos viales. Una «pluma» y la grúa que cuyos operarios están acostumbrados a mover, elevar o descender en movimientos precisos las piezas para colocarlas en su lugar. En los alrededores, la gente observa de cerca. Una vez montado el torso, se continuó con la cabeza.

En la camiseta desde atrás, ya se observa el nombre Messi y el 10 que lo identifica en la cancha. Al lugar llegan en vehículos y observan a distancia cómo se trabaja. La expectativa es tan grande que le suma presión al artista y a su equipo para que la estatua esté lista cuanto antes. Otros lo hacen a pie y en algunos casos, los viajeros detienen su marcha, hacen un alto, toman la foto y continúan su trayecto.

Sin embargo, el clima jugó una mala pasada porque la presencia de lluvia y la neblina impidió las tareas de soldadura, por lo que retrasó los tiempos previstos originalmente.

La inauguración será a la brevedad aunque no hay una fecha confirmada. Todo apunta a que sea en coincidencia con el inicio de la copa mundial.

Cutral Co: capital provincial de los monumentos en Neuquén

Las obras anteriores del escultor Beroisa le valieron a la ciudad que sea declarada como Capital de los Monumentos de Neuquén. La ley 3445 fue aprobada por unanimidad en la Legislatura de Neuquén, en junio de 2024.

Para proponer la declaración se hizo hincapié en la labor de Beroisa que construyó las grandes figuras a cielo abierto no solo en Cutral Co, sino en otros lugares con Rincón de los Sauces y Zapala, dentro del territorio neuquino y en otros puntos del país. Son más de veinte en el país.

En la comarca petrolera que conforman Cutral Co y Plaza Huincul se pueden observar varios de esos monumentos. El primero fue el del obispo emérito de Neuquén Jaime De Nevares que está en el comienzo del barrio Pampa de Cutral Co; y luego el El Cristo que se observa también a la vera de la Ruta 22.

En el barrio Brentana se observa el de los Héroes de Malvinas que está en la plaza Jorge Águila, que rinde homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas. El último fue el de la Mujer que quedó a poca distancia del flamante Messi. En Plaza Huincul, están los dinosaurios de gran tamaño que se ven cerca de la vía nacional.