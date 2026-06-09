Camino al Mundial 2026: Argentina domina y le gana 1-0 a Islandia, al término del primer tiempo

El Colo la pescó en la puerta del ára y definió ajustado al primer palo. (Fotos Clarín)

La Selección Argentina juega sus últimos 90 minutos antes del Mundial 2026 y le gana 1-0 con gol de Valentín Barco a los 8 minutos. El partido se disputá en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, a una semana del debut en la máxima cita, contra Argelia. El volante que la próxima temporada se pondrá la camiseta del Chelsea pescó una pelota en la puerta del área y la clavó, de zurda, pegada al palo.

Después del gol, el equipo Albiceleste siguió con el dominio, aunque la intensidad aflojó después de los 30. De todos modos, el dominio fue continuo, con puntos altos en Exequiel Palacios y el Flaco Juan Manuel López.

La principal novedad en la Selección Argentina tiene que ver con que Lionel Messi sumará minutos luego de superar la lesión muscular que sufrió en Inter Miami. El capitán partió como suplente y seguramente sumará minutos en la segunda etapa.

Su posición la ocupa Nico Paz, quien volvió a entrenarse a la par el domingo tras la victoria por 2-0 frente a Honduras. El futbolista del Como arrastraba un golpe en su rodilla derecha sufrido ante Hellas Verona durante el anteúltimo partido de la Serie A.

Los hinchas de Argentina, firmes con el equipo de Scaloni.

De Paul, Paredes y los caramelos de la previa. Una cábala que se retite hasta en los amistosos.

Cinco cambios en el descanso

Los segundos 45 minutos comenzaron con medio equipo nuevo para la Selección Argentina, porque Scaloni metió mucha mano y realizó cinco modificaciones: Cuti Romero por Lisandro Martínez, Alexis MacAllister por Palacios, Enzo Fernández por Barco, Rodrigo De Paul por Gio Lo Celso y Lautaro Martínez por el Flaco López.

El DT hizo cinco cambios en el descanso, pero La Pulga siguió en el banco.

Los tres volantes que fueron titulares en la gran conquista de Qatar asoman como fijas para el debut y tuvieron sus minutos juntos, antes del duelo ante Argelia.

Llovió, paró y el estadio se llenó. Hay un gran marco de público en el partido entre la Albiceleste e Islandia.

La formación de Argentina

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez (Cuti Romero), Facundo Medina; Giovani Lo Celso (De Paul), Exequiel Palacios (Enzo), Valentín Barco (Alexis); Nicolás Paz, José Manuel López (Lautaro) y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Así forma Islandia

Islandia: Elías Ólafsson; Logi Tómasson, Daníel Grétarsson, Victor Pálsson, Hördur Magnússon; Hákon Haraldsson, Ísak Jóhannesson, Andri Baldursson, Mikael Ellertsson; Orri Óskarsson y Albert Gudmundsson. DT: Arnar Gunnlaugsson