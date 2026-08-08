Otra mañana bajo la nieve en Bariloche: rutas y calles complicadas por el hielo

Una vez más, Bariloche amaneció bajo un manto blanco. Las nevadas comenzaron cuando todavía no había amanecido, pero hacia las 9 de este sábado salió el sol. En la base del cerro Catedral precipitaron 10 centímetros en las últimas 24 horas y, unos 35 en el cumbre.

En tanto, las bajas temperaturas generaron heladas en distintos puntos de la ciudad. Por eso, desde la Subsecretaría de Protección Civil solicitaron extremar las precauciones al circular, portando cadenas para usar en los sectores más complicados.

En avenida Bustillo y Pioneros se registran sectores con hielo, aunque ambas permanecen transitables con extrema precaución. Una situación similar se presenta en Circuito Chico y Ruta 82, donde es necesario reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.

También se detectaron sectores con hielo en las calles Elordi, Onelli, Padre Gutiérrez y Juan Herman, que permanecen transitables pero requieren especial cuidado por parte de los conductores. «Las delegaciones salieron a las 5 a despejar y arrojar arena y sal. Desde Protección Civil, también recorremos y pasamos novedades a los delegados. Hay varias zonas que presentan complicaciones, especialmente en el Alto y las calles de pendientes ponunciadas», puntualizó Jesús Vargas, de Protección Civil.

Lamentó que «la Dirección de Tránsito cortó varias arterias, pero la gente pasa de todos modos. Hay algunos vehículos, por ejemplo, en Pasaje Gutiérrez que quieren subir y quedan ahí. Suben sin cadenas y patinan». Dijo que entre los reportes al número de emergencias 103, solo registraron un choque, sin heridos, en Gallardo y Otto Goedecke, a las 6.30.

«El acceso al cerro Catedral viene lento por precaución, pero bien», dijo. En este caso, así como para ascender al cerro Otto, es obligatorio el uso de cadenas debido a las condiciones de la calzada.

En relación a las rutas de la región, la Ruta Nacional 40, en el tramo Bariloche y El Bolsón, presenta sectores con hielo y requiere el uso obligatorio de cadenas. La Ruta Nacional 23 también presenta hielo y está restringida la circulación del transporte pesado, entre Dina Huapi y Comallo.

Las rutas 237 y 40 hacia Villa La Angostura presentan un corte de circulación, con sectores de calzada afectados por hielo y nieve, por lo que se solicita consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

Desde el municipio, recomendaron «evitar los desplazamientos que no sean necesarios, especialmente durante las horas nocturnas, cuando el descenso de temperatura puede favorecer nuevamente la formación de hielo».

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó sobre «el ingreso de aire frío con nevadas en cordillera y períodos ventosos e inestables en toda la región». Persiste la posibilidad de nevadas en las cuencas de los ríos Limay, Collón Cura y Neuquén, «con mejoramientos temporarios a partir del martes con probables heladas».

«El ingreso de aire frío y húmedo provocará lluvias y nevadas de variada intensidad en toda la región cordillerana durante los próximos días, acompañadas de ráfagas regulares a fuertes con probabilidad de viento blanco. Se espera se mantenga las condiciones húmedas y ventosas hacia el lunes inclusive con ingreso de aire polar a partir del domingo», describió el meteorólogo Fernando Frassetto.