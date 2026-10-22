De Cutral Co a las pasarelas del mundo: la historia de Judith Gómez y el poder de soñar sin límites

«Yo siempre digo que uno no tiene que olvidarse de dónde viene”, dice Judith Gómez. Una frase que explica su manera de entender la vida. Aunque hoy vive en Mar del Plata y sus diseños recorren escenarios internacionales, su corazón sigue en Cutral Co, la ciudad donde creció y a la que vuelve una y otra vez a través de los recuerdos, su familia y el orgullo de sus raíces.

En el aniversario de la ciudad, su historia es también la de una mujer que se animó a cambiar de rumbo, que convirtió una pasión en un proyecto y que descubrió que los sueños pueden tomar caminos inesperados.

Judith tiene 57 años y una trayectoria que comenzó lejos de las pasarelas. Estudió en la Escuela Técnica de Plaza Huincul y después se recibió de profesora de Enseñanza Primaria. Durante 34 años trabajó en una escuela del barrio Otaño, una etapa que recuerda con mucho cariño.

Alrededor de los 40 años, se mudó con su familia a Mar del Plata. El cambio de ciudad abrió una nueva etapa y le dio la oportunidad de dedicarse a algo que le había quedado pendiente. “Me puse a estudiar diseño porque es algo que siempre me gustó”, cuenta.

Se formó en diseño de calzado en Mar del Plata y luego continuó sus estudios en la Escuela Argentina de Moda, en Buenos Aires. La lencería, la corsetería y los trajes de baño se convirtieron en su gran pasión.

Al principio, Judith diseñaba por placer. Hacía prendas para sus hijas, sus hermanas y bailarinas, sin pensar en la posibilidad de comercializarlas.

Judith fue docente de escuela primaria en el barrio Otaño (Foto: Gentileza)

Fue una profesora la que le dio la idea. Le dijo que sus diseños eran para mostrarlos en el exterior. Judith se quedó con esa idea y, en 2019, creó formalmente Ana Loyarte, su marca de lencería en honor al nombre de la abuela de su marido.

En junio del año pasado, recibió un mensaje de la organización de la Fashion Week de Nueva York, interesada en que presentara sus creaciones. “Pensé que era una estafa”, recuerda entre risas. La invitación terminó convirtiéndose en una experiencia internacional que abrió nuevas puertas. “Lo que me da gratitud es que las cosas gustan”, afirma.

La lencería es la opción que eligió para mostrar su creatividad. (Foto: Gentileza)

La identidad de Ana Loyarte está en los detalles. Judith trabaja con encajes, puntillas, sedas, gasas y transparencias, a los que suma perlas, apliques y bordados hechos a mano. No produce en serie: cada pieza se diseña pensando en quién la va a usar.

Su propuesta también busca llevar la lencería más allá de la intimidad. Un body o un corset pueden combinarse con un blazer y convertirse en un conjunto para salir con amigas.

Después de Nueva York llegaron nuevas oportunidades, entre ellas la invitación a presentar sus diseños en Luxemburgo, otro desafío que asumió junto a su familia. Para Judith, cada experiencia confirma que vale la pena animarse y que no importa de donde uno viene.

Hoy, Judith habla de sus logros con entusiasmo, pero también con los pies sobre la tierra. Sabe que detrás de cada oportunidad hay preparación, esfuerzo y trabajo. “Yo hoy tengo 57 años y la verdad es que el diseño me ayudó muchísimo”, cuenta. «Pero tenés que trabajar, tenés que estudiar, te tenés que preparar. Y no hay que dejar de soñar”, sostiene.

En el aniversario de Cutral Co, Judith celebra también el lugar que la vio crecer. Aunque su vida hoy transcurra entre Mar del Plata, las colecciones y los desafíos internacionales, sus raíces siguen presentes en cada paso. Ella misma es ejemplo: se puede llegar lejos sin dejar de sentirse orgullosa del lugar del que una viene.