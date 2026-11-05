De la yerba mate a la ropa: el plan de una científica del Conicet para reemplazar el plástico

Una investigadora del Conicet logró transformar residuos orgánicos de la industria alimentaria en materiales ecológicos. Estos desarrollos tienen el potencial de reemplazar a los plásticos sintéticos tradicionales en los sectores textil y de envases. Por este avance tecnológico, la científica Melina Nisenbaum obtuvo la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026 en la categoría junior.

Según difundieron desde el Conicet, la clave de la innovación reside en el uso de subproductos de consumo cotidiano. Los ensayos de laboratorio demostraron que la yerba mate, la borra de café, el bagazo de cerveza y los desechos de la destilación de gin funcionan como alimento eficaz para los microorganismos que sintetizan el nuevo material.

El comportamiento de los cultivos varía según la temperatura y la disponibilidad de oxígeno en el ambiente, variables vitales para optimizar la producción del biomaterial. «Buscamos transformar materiales de bajo valor agregado en un recurso tecnológico que sirva como base para sustituir a los plásticos convencionales», afirmó Nisenbaum.

El galardón fue organizado por el Conicet, el Institut français d’Argentine de la Embajada de Francia y la empresa TotalEnergies Argentina. El reconocimiento premia propuestas con alto potencial de transferencia tecnológica al sector productivo e incluye un premio de tres mil euros junto con un subsidio para realizar una estadía de investigación en un centro especializado en Francia.

Melina Nisenbaum obtuvo la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026 en la categoría junior. (Gentileza).

Economía circular y el rol de los microorganismos en la industria textil

El Instituto de Ciencia y Tecnología en Alimentos y Ambiente (Incitaa), perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), gestiona el desarrollo biotecnológico. Allí se obtiene celulosa bacteriana, un biopolímero que presenta ventajas notables frente a la celulosa vegetal del papel. Destaca por su extrema pureza, su estructura de nanofibras y su alta capacidad para la retención de agua, propiedades ideales para fabricar membranas flexibles y biotextiles.

El proceso biológico utiliza cultivos microbianos mixtos donde bacterias y levaduras interactúan dentro del medio de cultivo. En condiciones controladas, las bacterias generan una lámina resistente de celulosa en la superficie del recipiente. El objetivo central del equipo consiste en sustituir los insumos sintéticos tradicionales por la materia orgánica sobrante de la industria regional.

Utiliza subproductos de consumo cotidiano. (Gentileza).

Esta estrategia se encuadra en los principios de la economía circular, ya que revaloriza desechos locales y reduce la dependencia de materias primas de origen fósil. La investigación combina áreas como microbiología, ciencia de materiales e ingeniería de bioprocesos. De esta forma, el conocimiento científico ofrece respuestas concretas frente al problema ambiental de los plásticos derivados del petróleo.

«La celulosa bacteriana es interesante porque la obtenemos a partir de un proceso biológico y luego podemos modificar sus propiedades mediante distintos tratamientos», detalló Nisenbaum. Esta versatilidad abre un enorme abanico de posibilidades de diseño para múltiples sectores productivos.

El desafío de la escala industrial y la cooperación internacional

El proyecto nació a partir de una necesidad productiva real y local. La investigadora se vinculó con el emprendimiento +USO, una firma dedicada a elaborar biomateriales a partir de celulosa generada en la producción de la bebida fermentada kombucha. Esa materia prima inicial proviene de la empresa Bravia Kombucha, pero el equipo notó la urgencia de independizar la creación del biomaterial de los excedentes de bebidas.

Ahora, el desafío tecnológico más complejo es el escalado del bioproceso. Reproducir en grandes volúmenes lo que funciona en un tubo de ensayo requiere estudios minuciosos sobre los cambios en las condiciones del cultivo al aumentar la escala. El emprendimiento +USO actuará como validador de esta nueva plataforma tecnológica, aportará su experiencia en el procesamiento de formatos flexibles y evaluará el desempeño mecánico de los nuevos textiles.

La proyección internacional del premio brinda un impulso clave para esta fase de expansión. El equipo evalúa vínculos con instituciones francesas expertas en biomanufactura y transferencia tecnológica. Según la doctora Nisenbaum, conocer de cerca las experiencias europeas en el escalado de bioprocesos fortalecerá las capacidades locales y facilitará nuevas oportunidades de colaboración científica internacional.

A largo plazo, el horizonte es consolidar una matriz productiva sostenible. La científica puntualizó la importancia de afianzar una cadena de biofabricación regional capaz de mitigar el consumo masivo de plásticos.

«Una necesidad puntual puede transformarse en nuevas preguntas científicas, generar conocimiento original y abrir oportunidades para desarrollar tecnologías que respondan a desafíos ambientales», subrayó Nisenbaum.