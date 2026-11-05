Tormenta, viento y Zonda, las alertas en la previa del fin de semana largo por la llegada del papa León XIV: las provincias afectadas

Las alertas en la previa del fin de semana largo por la visita del papa León XIV. Foto: Juan Thomes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su mapa de alertas e informó que la previa del fin de semana largo por la visita del papa León XIV estará marcada por inclemencias climáticas que combinarán tormentas eléctricas, granizo, ráfagas de viento y abundante caída de agua.

Si bien las zonas más afectadas se encuentran en el norte, se remarcó que Neuquén y Río Negro también serán escenario de un fuerte temporal, al menos este jueves 5 de noviembre.

Las provincias bajo alerta este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre las provincias bajo alerta son Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Las primeras dos serán alcanzadas por tormentas aisladas de variada intensidad. El organismo resaltó que las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos periodos de tiempo, ocasional granizo y ráfagas fuertes.

Por su parte, la cordillera de Neuquén y Río Negro recibirá lluvias de variada intensidad. En este caso se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. Además, en regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Finalmente, Mendoza está bajo alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Lo que caracteriza a este fenómeno es que puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Viento, la alerta del viernes 6 de noviembre: las provincias afectadas

Si bien el anuncio podría cambiar en el transcurso de la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el viernes 6 de noviembre se prevé una alerta amarilla por viento del sector oeste que ingresará con velocidades de entre 45 y 70 km/h.

Lo que generará más complicaciones son las ráfagas que pueden llegar a superar los 110 km/h, sobre todo en la zona cordillerana. El organismo aclaró que el resto del área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Las provincias afectadas son Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Las alertas del sábado 7 de noviembre y las provincias afectadas

El sábado 7 de noviembre las alertas serán por tormenta y viento. La primera alcanzará únicamente a Misiones y se esperan que sea de variada intensidad. El temporal podría estar acompañada por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

En tanto, el viento llegará a Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Por este temporal, se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h