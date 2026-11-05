Hernán Crespo será papá a los 51 años: quién es Antonella Silguero, su pareja desde hace cinco años

Hernán Crespo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. A los 51 años, el exdelantero de la Selección argentina anunció que será padre por cuarta vez junto a Antonella Silguero, su pareja de 33 años, con quien mantiene una relación desde hace cinco años.

Según lo publicado por La Nación, la noticia se conoció a través de una publicación en Instagram, donde ambos compartieron imágenes de una romántica producción fotográfica y una ecografía. La pareja confirmó que espera una nena, que será la primera hija de Antonella y la cuarta del exfutbolista.

Pero ¿quién es la mujer que conquistó el corazón de Hernán Crespo y que lo acompaña desde hace años en sus diferentes destinos alrededor del mundo?

Quién es Antonella Silguero, la pareja de Hernán Crespo

Antonella Silguero tiene 33 años y es emprendedora vinculada al mundo de la moda y la indumentaria femenina. Aunque mantiene un perfil relativamente bajo, comenzó a ganar notoriedad pública a partir de su relación con el exjugador de River y de la Selección argentina.

Antes de acompañar a Crespo en sus compromisos profesionales en el exterior, desarrollaba su propio emprendimiento de ropa.

En sus redes sociales suele compartir fotografías de sus viajes, momentos personales y postales junto al entrenador. Entre los destinos que visitó aparecen Maldivas, París, Londres, Nueva York y México.

Su historia con Crespo comenzó en octubre de 2021, después de conocerse a través de amigos en común. Durante los primeros meses mantuvieron el romance lejos de la exposición mediática, hasta que comenzaron a intercambiar mensajes públicos en Instagram.

La romántica propuesta de casamiento de Hernán Crespo a Antonella Silguero

Uno de los momentos más especiales de la pareja ocurrió en octubre de 2024, durante unas vacaciones en las islas Seychelles.

En medio de un paisaje paradisíaco, Hernán Crespo sorprendió a Antonella con una propuesta de matrimonio. El exfutbolista se arrodilló en la playa y le entregó un anillo de compromiso.

La celebración incluyó una cena romántica frente al mar y un atardecer como escenario.

Sin embargo, la pareja decidió mantener la noticia en privado durante un año. Recién en octubre de 2025, Antonella compartió imágenes del momento y recordó la fecha de la propuesta.

Hasta el momento, no trascendió públicamente si concretaron el casamiento.

Hernán Crespo será papá por cuarta vez: el emotivo anuncio del embarazo

El martes 3 de noviembre, Antonella sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías en las que mostró su embarazo junto al entrenador.

En las imágenes, la pareja aparece abrazada, besándose y sosteniendo una ecografía que confirma la llegada de una nueva integrante a la familia.

“El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos y cuánto te esperamos”, escribió Antonella.

La respuesta de Crespo no tardó en llegar: “Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida”.

El exfutbolista también expresó su emoción en sus historias de Instagram y reveló que la noticia llegó después de una larga búsqueda.

Por ahora, la pareja no comunicó públicamente la fecha prevista para el nacimiento.

Las tres hijas de Hernán Crespo y su nueva vida en México

Antes de comenzar su relación con Antonella, Hernán Crespo estuvo casado durante 17 años con la modelo italiana Alessia Rossi, de quien se separó en 2019.

De ese matrimonio nacieron sus tres hijas: Nicole, Sofía y Martina. Con la llegada de la nueva bebé, el exfutbolista será padre de cuatro mujeres.

Actualmente, Crespo se desempeña como director técnico del Atlas de Guadalajara, en México, país donde se instaló junto a Antonella durante 2026.

La pareja ya había compartido otras experiencias internacionales durante la carrera del entrenador, especialmente en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Ahora, después de cinco años de relación y una propuesta de casamiento que mantuvieron en secreto durante meses, Hernán Crespo y Antonella Silguero se preparan para recibir a su primera hija juntos, una noticia que celebraron públicamente con sus seguidores.