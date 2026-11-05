El cronograma para cruzar a Chile por Mamuil Malal hoy, 5 de noviembre: a qué hora empieza el corte de la Ruta 60 de Neuquén
La medida responde a las obras de pavimentación en curso sobre la Ruta Provincial. La interrupción del tránsito durará hasta cuatro horas.
Gendarmería anunció un corte de tránsito sobre la Ruta Provincial 60 de Neuquén para este jueves 5 de noviembre.
La interrupción se extenderá por al menos cuatro horas y afectará la circulación hacia y desde Chile por el paso fronterizo Mamuil Malal.
Cronograma para cruzar a Chile por Mamuil Malal y corte en la Ruta 60
La interrupción del tránsito responde a las obras de pavimentación en marcha sobre la calzada. Según se informó oficialmente, la restricción temporal se aplicará entre la portada del Parque Nacional Lanín y el límite internacional.
Debido a estas obras, el paso fronterizo funcionará de manera restringida de 8:00 a 12:00 horas. Si bien el cronograma habitual por el cambio de temporada habilita el cruce en ambos sentidos de 8:00 a 19:00, en esta oportunidad el tránsito permanecerá totalmente cerrado a partir del mediodía.
Se espera que las actividades se normalicen el viernes 6 de noviembre.
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