El cronograma para cruzar a Chile por Mamuil Malal hoy, 5 de noviembre: a qué hora empieza el corte de la Ruta 60 de Neuquén

Gendarmería anunció un corte de tránsito sobre la Ruta Provincial 60 de Neuquén para este jueves 5 de noviembre.

La interrupción se extenderá por al menos cuatro horas y afectará la circulación hacia y desde Chile por el paso fronterizo Mamuil Malal.

Cronograma para cruzar a Chile por Mamuil Malal y corte en la Ruta 60

La interrupción del tránsito responde a las obras de pavimentación en marcha sobre la calzada. Según se informó oficialmente, la restricción temporal se aplicará entre la portada del Parque Nacional Lanín y el límite internacional.

Debido a estas obras, el paso fronterizo funcionará de manera restringida de 8:00 a 12:00 horas. Si bien el cronograma habitual por el cambio de temporada habilita el cruce en ambos sentidos de 8:00 a 19:00, en esta oportunidad el tránsito permanecerá totalmente cerrado a partir del mediodía.

Se espera que las actividades se normalicen el viernes 6 de noviembre.