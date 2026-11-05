De Venezuela a Río Negro: la médica que acompaña a quienes más lo necesitan en Choele Choel

Cuando Mariana Villanueva llegó a Argentina en 2023, todavía no sabía dónde iba a construir su futuro. Nació en Venezuela y antes de instalarse en el país pasó por Ecuador y Perú. Su recorrido la llevó después a Necochea donde trabajó en un hospital hasta que recibió una propuesta laboral que la acercó a la Patagonia. Así comenzó su historia con Río Negro.

Llegó a Choele Choel. El hospital la recibió con los brazos abiertos y desde entonces se desempeña como médica clínica y referente del programa de Cuidados Paliativos.

Su trabajo combina la atención de pacientes internados, el área de cuidados intermedios, las urgencias y el acompañamiento de personas que necesitan cuidados paliativos, tanto dentro de la institución como en sus domicilios.

La doctora Villanueva junto a pacientes domiciliarios. Foto: Facebook hospital Choele Choel.

Villanueva venía de trabajar en una institución de mayor complejidad y encontró en Choele Choel otras dinámicas de organizar la atención. En esta nueva forma de trabajar encontró un vinculo inquebrantable con sus compañeros y con los pacientes.

«Considero que tenemos un muy buen equipo de trabajo. Con sus dificultades, que también pueden ocurrir, pero la realidad es que se puede trabajar acá en Choele de buena manera», explicó.

En esa tarea cotidiana, el trato con los pacientes ocupa un lugar central. Villanueva valora especialmente la recepción que tuvo en la comunidad y el vínculo que fue construyendo en los distintos espacios de atención: desde una internación o una urgencia hasta las visitas domiciliarias.

La doctora Villanueva junto a pacientes. Foto: Facebook hospital Choele Choel.

Aunque continua formándose como médica clínica, en los últimos dos años profundizó sus conocimientos en el acompañamiento de pacientes que atraviesan enfermedades que requieren especial atención. Actualmente la médica participa en capacitaciones y continúa incorporando herramientas para fortalecer su trabajo en esta área.

La propuesta laboral que recibió después de su paso por Necochea significó finalmente la posibilidad de encontrar nuevos desafíos sin dejar de lado su formación. «Recibí esta propuesta laboral y decidí un cambio que ha resultado bastante bien», recordó.

Además de los cambios en su carrera, instalarse en la Patagonia implicó adaptarse a un paisaje y a un clima muy diferentes de los de su Venezuela natal. Sin embargo, encontró en esta región un lugar donde se siente cómoda y donde quiere continuar su vida.

Hoy, Mariana combina la atención clínica, el trabajo en cuidados paliativos y la formación permanente. A dos años de su llegada, su historia en Choele Choel ya no se trata solamente de una búsqueda laboral, sino de un lugar que se sienta como en casa. «La realidad es que acá me voy a quedar”, expresó.