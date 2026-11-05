La hija de Daniel Bifulco publicó un doloroso comunicado tras su muerte: qué pidió la familia

La inesperada muerte de Daniel Bifulco, uno de los recordados integrantes de Los Jaimitos de VideoMatch, provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino. El humorista falleció el miércoles 4 de noviembre, a los 56 años, y su partida generó numerosas muestras de dolor entre familiares, amigos y colegas.

En medio de las repercusiones, su hija Luciana Bifulco rompió el silencio con un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales. Además de recordar a su padre, la joven realizó un pedido especial para proteger la intimidad de su familia.

El conmovedor mensaje de la hija de Daniel Bifulco tras su muerte

A través de su cuenta de Instagram, Luciana Bifulco compartió una fotografía junto a su papá y le dedicó unas palabras cargadas de emoción.

“Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”, expresó la joven, en referencia al legado artístico y personal del humorista.

También agradeció las muestras de afecto que recibió la familia desde que se conoció la noticia.

“Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo”, escribió.

Sin embargo, el comunicado incluyó un mensaje especialmente dirigido a quienes siguen de cerca las novedades sobre el fallecimiento.

“Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros”, manifestó Luciana.

De esta manera, la familia solicitó prudencia frente a las versiones que comenzaron a circular sobre las circunstancias de la muerte del artista.

Qué se sabe sobre la muerte de Daniel Bifulco, el recordado Jaimito de VideoMatch

Daniel Bifulco fue encontrado sin vida el miércoles 4 de noviembre en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza.

Según la información policial difundida por distintos medios nacionales, su hermano realizó un llamado al 911 para solicitar asistencia. Al llegar al lugar, personal policial y profesionales del SAME constataron el fallecimiento.

Los primeros reportes indicaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia y que se iniciaron actuaciones judiciales para determinar las causas de la muerte.

Aunque algunos allegados señalaron que el humorista habría sufrido un infarto, hasta el momento la familia no comunicó oficialmente la causa del fallecimiento.

El recuerdo de Daniel Bifulco y el vínculo especial con su hija

Daniel Bifulco alcanzó gran popularidad durante la década del 90 como integrante de Los Jaimitos, el trío humorístico que compartió con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en el programa VideoMatch, conducido por Marcelo Tinelli.

Con sus personajes infantiles, canciones y situaciones disparatadas, el grupo se convirtió en uno de los segmentos recordados de aquella etapa de la televisión argentina.

Pero su carrera también estuvo vinculada al teatro, donde continuó desarrollando proyectos humorísticos.

Luciana compartía con su padre la pasión por la actuación. Durante la temporada 2026, ambos participaron del espectáculo La Magia de la Risa, presentado en Mar del Plata junto a otros artistas.

La despedida de la joven puso el foco en ese legado y en el cariño que Bifulco dejó entre quienes lo conocieron.

Mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte, la familia pidió que cualquier información oficial sea comunicada por sus propios integrantes, en un momento de profundo dolor.