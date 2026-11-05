Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este viernes 6 de noviembre en Neuquén
Las interrupción responde a tareas de mantenimiento y modernización. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este viernes 6 de noviembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 6 de noviembre
CALF indicó que el corte programado para este viernes serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona Afectada
|Motivo del Trabajo
|07:00 a 12:30
|B° Rincón Club de Campo
|Incorporación de Tecnología para modernizar el sistema de medición y mejorar el control del servicio eléctrico.
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