Desde Plottier a intentar batir el récord mundial de permanencia en el Aconcagua para concientizar sobre el RCP

Facundo Arias, deportista y socorrista de montaña de 28 años de Plottier, tiene el sueño de batir el récord mundial de permanencia en el Aconcagua. Busca sponsors y aportes económicos para hacerlo, así un diputado de Plottier le dio una mano en la primera etapa de entrenamiento.

El récord de permanencia en el macizo argentino lo tiene un español llamado Fernando Garrido, quien alcanzó su hito más importante como montañista en 1986, tras pasar 62 días y 62 noches en la cima del Aconcagua, a 6.959 metros de altitud.

«Tomando unos mates frente al lago Puelo, me llegó la reflexión: ¿Por qué no intentarlo y dejar ese récord en Argentina?», así fue como tomó la decisión el joven deportista Facundo Arias. Pero no inició ahí, sino que todo comenzó cuando se topó con el libro del invicto hasta ahora, donde cuenta como realizó la permanencia. «Me llamó la atención cómo lo logró, por eso quiero hacerlo», detalló.

Arias comento que si bien batir el récord es su objetivo, lo que busca es concientizar sobre el RCP. «La idea es poder transmitirlo y que lo puedan implementar en el sistema educativo primario, para formar a los chicos con herramientas como las manos, para salvar vidas», contó.

El socorrista de montaña contó que es voluntario en Open Arms, una fundación sin fines de lucro activa en el mar Mediterráneo, donde se realiza socorrismo a los refugiados, «voy a estar representándolos a ellos también» mencionó.

Arias busca hacer publica la actividad para que le den el permiso desde la montaña. «Se están terminando los papeles» dijo

«Hacer este tipo de actividades es lo que me hace feliz, voy haciendo distintas cosas que voy conectando con el medio y aprender a desenvolverme disfrutándolo, es lo que me hace estar en libertad y lo que me atrapa», manifestó el joven de Plottier.

Arias expuso que no realizó ningún tipo de permanencia aún. «Estoy haciendo bastante trabajo psicológico porque ahí está el desafío también», mencionó. Detalló que inició entrenando en el Lanin, como primera etapa, y que ahora en enero realizará una segunda fase donde hará cumbre en Domuyo y un reconocimiento de terreno en Aconcagua.

Por último, contó que en Junio se reunirá con Garrido, el hombre que tiene el récord. «Me llamó desde Nepal queriéndose sumar y dar una mano en el proyecto, es algo muy emocionante e importante, todavía no caigo», expresó.

Busca sponsors y aportes económicos: lo ayudó un diputado

Facundo Arias mencionó que realizar la permanencia es costosa y que ahora busca sponsors y aportes económicos, «un proyecto de esta magnitud requiere ingresos que no dispongo», mencionó.

Relató que cuando llegó del lago Puelo, donde está realizando una formación, el diputado Andrés Peressini del partido Siempre se contactó con él.

«Lo conozco de muy chico porque él era mi instructor de kayak, ahí fue donde agarré mis primeras salidas de aventura», narró. «Se enteró del proyecto y aportó con dinero para que pueda moverme a San Martin y poder viajar a la primera etapa en el Lanin», refirió.

«Vamos a ver como sigue, porque voy a necesitar ayuda económica para lograr concretar esto que tanto quiero», finalizó Arias.