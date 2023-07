De qué forma pueden accionar los vecinos frente a las exorbitantes tarifas de luz, en Roca

Luego de que varios vecinos hayan expresado su malestar por las exorbitantes boletas de luz que les llegaron en Roca, comenzaron a organizarse para presentar un amparo a la empresa de electricidad Edersa. Actualmente más de 100 usuarios de Río Negro perdieron el subsidio del Estado Nacional. Es por ello que desde DIARIO RÍO NEGRO, investigamos de qué maneras podes reclamar si pasas por esta situación.

La abogada y Coordinadora de la Región Patagónica de los Centros de Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Jennifer Carrera, explicó que el reclamo ante el aumento desproporcionado del servicio de luz puede hacerse ante el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), a través de la siguiente página https://www.argentina.gob.ar/enre .

«Hay distintas opciones para realizar los reclamos, asimismo también hay un apartado donde se puede consultar si resultaste beneficiario o beneficiaria de la tarifa social. En caso de que sí, y no se vea reflejada en la boleta que te llegó, el reclamo hay que hacerlo ante la empresa que te presta el servicio de luz», explicó la profesional.

En caso de no tener respuestas, o que sean poco claras, si tardan en responder, si la información es nula o escasa o no atienden, la abogada afirmó que es una vulneración de derechos que tenemos como consumidores. «Por lo que podés realizar el reclamo en Defensa del Consumidor, provincial y nacional a través de la siguiente página: https://defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar/ o de forma presencial e las distintas oficinas», apuntó. En Roca la oficina está ubicada sobre las calles España y 9 de Julio.

«Para hacer el reclamo en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, podes iniciarlo a través de la página https://www.argentina.gob.ar/servicio/iniciar-un-reclamo-ante-la-direccion-nacional-de-defensa-del-consumidor-y-arbitraje-del «, aclaró.

Para cualquier método elegido se necesita:

-DNI o Pasaporte

-Factura de luz (se necesitarán algunos datos de ella, como los datos del proveedor)

-Ciudad y provincia

Si no manejas Internet o necesitas ayuda para hacer estos reclamos podes acercarte al Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) más cercano y un grupo de profesionales te ayudará a realizar el reclamo.

En Cipolletti el CAJ está ubicado en San Martín 177, atención de lunes a viernes de 9 a 14hs. En Roca en el CIM de Barrio Nuevo, atención martes y jueves de 9 a 13hs. En Neuquén en Mitre 461, 2° Piso. En Bariloche en Elflein 978.

Para más información podés comunicarte con la abogada a través de su mail: carreraabogada@gmail.com o a través de sus redes sociales: en Facebook como Abogada Carrera o a través de Instagram como carreraabogada.

Según el abogado Nicolás Suárez Colman, hay dos leyes que son importantes en este tema. La primera es la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) y la segunda son las leyes que privatizaron los servicios públicos y los declararon servicios privados.» Al tener ese interés general y conjugarse con la Ley de Defensa del Consumidor, todos los usuarios y consumidores de servicios, sea luz, gas, agua o cualquier otro servicio de carácter esencial, por ejemplo transporte público, tienen derecho a participar de una audiencia pública en la cual se les garantice acceder a la información de la composición de la tarifa y la modificación de esa tarifa y los aumentos que pueden surgir a partir de esas decisiones», apuntó.

Toda medida de aumento de tarifa, ya sea de luz, gas, agua o transporte, sin que se haya llevado adelante con una audiencia pública es de nulidad absoluta.

«El amparo tiene que ver, justamente, con que el usuario tiene derecho a tener información fiel, fidedigna, veraz, disponible y debidamente explicada de forma tal de garantizar que pueda tener control sobre lo que se le está cobrando. Al momento en que el Poder Ejecutivo Nacional autoriza, a través de la Secretaría de Energía y a través de los entes reguladores, realice aumentos de tarifa sin que exista la correspondiente audiencia pública de control, ahí viene la nulidad, la inconstitucionalidad y es donde los usuarios tienen la potestad de actuar en defensa de esos derechos», señaló.

Según fuentes judiciales otra manera de reclamar es a través de los amparos, los cuales en la provincia de Río Negro son de tramitación informal y no necesitan presentarse con un abogado. Los usuarios tienen que presentar de manera digital, por mail, toda la documentación que tengan al respecto, la normativa que les parezca que tienen que invocar, que es básicamente información que está en la factura. Además los amparos se pueden interponer ante cualquier juez, de cualquier fuero.

Previo a la vía del amparo pueden intentar, por la vía administrativa, ante Defensa del Consumidor, que es un organismo que no depende del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo Provincial en Río Negro. También existen otros mecanismos de acceso la justicia, como la facilitación o la mediación. Se puede presentar una demanda directa, una demanda civil de daños y perjuicios.

«El amparo se puede presentar ante cualquier juez, por lo tanto deberían elegir el juez ante el cual presentar el amparo y enviarlo a ese correo. Lo que más se recomienda es que vengan personalmente a tribunales para que les puedan tomar el acta de presentación del amparo de manera personal porque las presentaciones digitales necesitan firma digital y lo más común es que la gente que no es abogada o no trabaja en la administración pública no tenga firma digital», explicó.

En aumentos anteriores de tarifas de otros servicios ha dando intervención Defensoría del Pueblo.

Desde el ente aclararon que no ha habido amparos que hayan prosperado al respecto de este tipo de aumentos, es por ello que recomendamos que las personas realicen sus reclamos en el ENRE o a través de Defensa del Consumidor.