De Roca al Monumental: el sueño de Xiomara de jugar en River

Xiomara, una niña de Roca de 12 años que juega al fútbol desde los siete, jamás pensó que sería reclutada para probarse en las inferiores de River. Hoy es conocida por ser gambeteadora y encaradora, «lleva la pasión futbolera en la sangre», expresaron orgullosos sus papás.

Desde muy pequeña fue incentivada por su padre, Alexis, quien es fanático del fútbol y del club Millonario. La pequeña lo acompañaba a la cancha y salían a jugar a la pelota.

Un día llevaron a su hermano menor, Braian, quien tenía un partido. Mientras estaban esperando, Xiomara y su papá empezaron a jugar a la pelota al lado de la cancha. En ese momento un hombre se les acercó, era «Lechuga», el presidente del Club Noroeste, más bien conocido como la bombonerita. «Que bien juega tu nena ¿No querrá jugar con los chicos?», expresó. Ese mismo día también estaba Andrea, quien es la reclutadora de las niñas en River, ambos la incentivaron a jugar y no paró más.

Es caracterizada por sus papás como una apasionada del fútbol. La cancha es su segunda casa. «Quiere jugar todo el día, apenas llegamos agarra la pelota y se va a la calle», contaron.

Xiomara juega tanto con varones como con nenas. «Cuando juega con las niñas se destaca más, va al choque, marca la diferencia, se mete y encara», resaltó su mamá y agregó que cuando juega con los nenes la incluyen y no hacen diferencias.

Xiomara ya está realizando las pruebas para las inferiores de River. Foto: Andrés Maripe.

El año pasado se realizó el primer mundialito femenino en Roca. Xiomara está en la categoría sub 14, pero la invitaron a jugar a la sub 16, esta vez jugó con las más grandes. Entró como suplente, «ahí la probaron y no la sacaron más, hizo goles y de todo», contó Alexis. Así salieron campeonas en el Club Noroeste.

«También la llevamos a La Pampa con este club, fue a jugar un mundialito donde también llegaron a la final», contó su Silvana y agregó «allá salió goleadora, se ganó el trofeo de goleadora. Es delantera, por eso tiene la posibilidad de hacer los goles. Es jugadora, gambeteadora, se busca todo ella«.

La joven promesa fue a una prueba en la selección de Río Negro y quedó, pero como es muy chica no puede salir a jugar todavía. «Arrancan las chicas de 14 años para arriba en el seleccionado rionegrino. Quedó seleccionada y le iban a hacer el seguimiento. Era más chica que todas las otras, tenía 11, e igual quedó«, contó su papá.

La pequeña fue campeona en el Mundialito Femenino del año pasado. Foto Andrés Maripe

A Xiomara le gusta enfrentarse con otros equipos y desafiarse. Un día por fin llegó la posibilidad de probarse en el equipo del cual es apasionada desde pequeña. Andrea la reclutó para que se pruebe en las inferiores de River.

La primera prueba fue en Neuquén. «Ese día había como 60 niñas más», contó su mamá. Jugaron varios partidos y quedó. «Ese día ella no caía», apuntó.

Una semana antes de ir a las pruebas de River, armó su maleta a la cual caracterizaron como «llena de sueños». Está ansiosa, no tiene miedo y está lista para ir a enfrentar un nuevo desafío.

Su familia tuvo que realizar una rifa y una venta de canelones para poder acompañarla a las pruebas. Todos, tanto sus papás como su hermano, la están acompañando.

Xiomara nunca se sintió limitada, hoy está cumpliendo su sueño en las pruebas para jugar en las inferiores de River. Foto: Andrés Maripe.

Romper con los estereotipos en el mundo de los deportes

Desde pequeña a Xiomara la incentivaron a que sea lo que ella deseaba. Según ella nunca se sintió limitada por los varones y tiene fe en que va a llegar muy lejos, pues sueña con dedicarse al fútbol de forma profesional.

«Tanto varones como mujeres tienen que estar juntos y ya«, expresó su mamá y agregó que era importante darle las mismas oportunidades de jugar tanto a los niños como a las niñas, pues «ningún deporte debería tener género».