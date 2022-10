De terror: les dijeron que su papá había muerto, pero les entregaron un cuerpo equivocado

Propio de una historia de terror, pero no. Personal médico tuvo una grave confusión con dos pacientes, de mismo apellido, y generó la bronca de las dos familias involucradas porque a una de ellas le aseguraron que su pariente había muerto, aunque no había sido así.

El tortuoso hecho ocurrió en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Una de las familias denunció que la clínica Cruz del Sur le entregó el cuerpo de su padre fallecido, pero al momento de velarlo se dieron cuenta que no era su pariente. Es decir que se confundieron de persona.

Javier Díaz, hijo del hombre al que dieron por muerto, relató en medios de comunicación que el sanatorio reconoció el error justificando que el paciente «tenía el mismo apellido que otro de los internados«.

Según su testimonio, el hombre se dio cuenta de que el cuerpo que le estaban entregando no era su papá apenas entró a la clínica, hecho que coincidió con que otra familia estaba reclamando la aparición de su paciente.

Así fue que Javier descubrió que, en realidad, su papá estaba vivo pero que, al tener el mismo apellido, los empleados de la institución se equivocaron y mezclaron los papeles de ambos pacientes.

«Yo viajé desde Comodoro, cuando llego comienzo a gritar ‘ese no es mi padre’. Lo vi desde lejos porque no me quise acercar y ahí me sacan los enfermeros” señaló el denunciante.

Entonces, los médicos le pidieron que se calme y le explicaron que otro de los factores del error es que no lo reconocían debido a los fármacos: «Nos entregaron un cuerpo que no era nuestro padre con un acta de defunción” indicó Javier.

Qué pasará con la clínica

En medio de la confusión, la explicación del director de la clínica empeoró aun más la cuestión. Javier expresó que el hombre le dijo que «estas cosas suelen pasar» porque «a veces se equivocan de número».

«Todos lloramos a nuestro padre, estaba fallecido y hasta ese momento de saber la verdad, tuvimos un sufrimiento y la otra familia está devastada» agregó el hijo de la víctima.

Ahora ambas familias planean denunciar a la clínica por el «error» y, además, porque creen que sus padres no recibieron la medicación que le correspondía.

«La otra persona no estaba teniendo tratamiento con medicamentos sino con un drenaje, con la confusión comienzan a medicarlo con lo que le corresponde a mi padre y la duda es si se lo dejó de medicar” concluyó Javier.

NA.-