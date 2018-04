Debate sobre el aborto: la médica neuquina mostró los datos estadísticos del Castro Rendón

La médica neuquina, que trabajó 30 años en hospital público, también destacó datos publicados por el Lancet global health, de marzo del 2018, que indicaron que entre el 2010 y 2014 el 44% de los embarazos en el mundo fueron no planeados, unas 85 millones de mujeres. “Yo digo, habría unas 85 millones de mujeres irresponsables”, lanzó con ironía Luchetti y siguió: “Un 56% terminaron en un aborto inducido, unas 47 millones de mujeres incalificables”.

“¿Por qué ocurren los embarazos no planeados?”, se preguntó, para responderse: “Porque las mujeres deseamos menos hijos de los que naturalmente resultan de una vida sexual activa, porque aún no todas pueden controlar su fertilidad, porque existen relaciones sexuales que no son voluntarias ni deseadas, porque los métodos anticonceptivos fallan, y por último, y esto que les quede gravado, porque una mujer pasa 35 años de su vida mes a mes sometida al riesgo de tener un embarazo no planeado”.

Luchetti destacó que las mujer que llega al hospital con un aborto practicado “a menudo es tratada con hostilidad, indiferencia y lo que es peor, denunciada”, e indició que la penalización estigmatiza no solo a quienes abortan, sino también a los profesionales que practican el aborto.

“El estigma tiene consecuencias sobre las legislaciones y la práctica médica. Las iglesias han logrado que lo que ellas consideran un pecado sea asumido por la sociedad como un delito. Que quede claro, pecado y delito no son lo mismo. En nuestro país el aborto despenalizado por causales desde 1921, no se hizo efectivo como corresponde en los sistemas de salud, fue negado sistemáticamente en la enseñanza de la medicina y la abogacía y desconocido por médicos y jueces. Es un derecho desaparecido, con el peso que tiene esta palabra en este país”, sostuvo Luchetti.