Del cine y el teatro a la elaboración de panificados en Bariloche

Lo que empezó como una curiosidad, una búsqueda y hasta un experimento en plena pandemia por Covid-19 se convirtió en un proyecto de vida. De la noche a la mañana, Juan Manuel Lascano optó por dejar atrás las cuestiones técnicas vinculadas al sonido en el teatro, las giras y los rodajes posproducción en el cine, para abocarse a la elaboración de pan.

Su carro Foresta Pan ocupa un rincón en el barrio San Ignacio del Cerro y ya es marca registrada entre barilochenses, entre los restaurantes más sofisticados de la ciudad y los turistas extranjeros que visitan la zona.

Lascano nació en Buenos Aires, pero se crió en Bariloche. A los 19, volvió a la gran ciudad para estudiar Diseño en Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En muy poco tiempo, consiguió trabajo como técnico de sonido en teatro y cine y persistió en el rubro por unos 20 años.

El proceso de elaboración es por la mañana. Foto: Chino Leiva

En 2018, ya había constituido su familia y decidió regresar a Bariloche. “Varias cosas me fueron trayendo para este lado. Yo se lo que es criarse acá”, confía. Su etapa en el teatro la dio por finalizada, pero continuó con trabajos de posproducción de manera remota que llevaba adelante desde el taller de su casa. El flujo de trabajo fue abundante hasta la pandemia.

“Fue un momento bisagra para todos. Se había cortado la actividad audiovisual, no se filmaba nada y tenía mucho tiempo en mi casa. Empecé a capitalizar ese tiempo para cosas que me gustaban”, cuenta este hombre de 43 años.

De pronto, a través de un video viral, sintió la inquietud de elaborar masa madre. “Sí, lo sé: fui del montón”, admite risueño. Arrancó con la producción de cerveza artesanal y le siguieron los panificados. Pero constamente, buscaba información y hacía pruebas y más pruebas. “Empecé a dedicarle tiempo a eso. Me gusta mucho eso de ir acompañando un proceso y aprender de él. Sentir que cada vez está un poco mejor y tener más dominio de lo que querés lograr. La cerveza y el pan tienen mucho de eso”, asegura.

Decidió sumar su pasión por lo audiovisual, de modo que empezó sacarle fotos a los panes que elaboraba y las subía a una cuenta de Instagram (@foresta.pan) que él consideraba “un espacio de expresión”. De esta forma, mostraba cómo el proceso mejoraba poco a poco.

Siempre me costó mucho ponerle nombre a las cosas, incluidos mis hijos. Foresta apareció de golpe. Me gustó cómo sonaba y significa bosque en italiano. Algo que me representa mucho”. Juan Manuel Lascano, creador de Foresta Pan, al oeste de Bariloche.

Había quienes le trasladaban algunas dudas y por lo general, lograba responderlas. Pero de repente, la consulta fue otra: “¿No vendés?”. En ese preciso momento, el proyecto tomó otra dimensión.

“Empecé a vender, pero no porque me lo hubiera planteado como salida laboral. No era mi intención. Ni mi objetivo”, señala.

El proyecto creció y la oferta de Foresta Pan incluye todo tipo de panes -la mayoría con masa madre- y prepizzas. El pan clásico blanco es el que más sale, pero también hay pan de nuez, pan integral con centeno, pan de cacao, roll de canela. La lista sigue.

Juan Manuel Lascano disfruta todo el proceso de elaboración: «Hay que respetar los tiempos de la naturaleza». Foto: Chino Leiva

“El pan tiene algo: un proceso simple. Pero hacerlo seguido te baja un poco a tierra. Te obliga a entrar en contacto con los tiempos de la naturaleza: tarda en fermentar y hay que estar dispuesto a dedicarle ese tiempo”, plantea.

Lo describe como “desandar el camino del acelere”: “La época moderna asoció falsamente lo rápido con lo bueno: cuánto más rápido, mejor. Se trata de entender que no es así. Además, cuando comes pan que tiene un proceso largo en el que gana mucho en sabor, no necesitas meterle conservantes”.

La mayoría de los panes se elabora con masa madre. Foto: Chino Leiva

A lo largo de todo el proceso, Lascano admite que fueron surgiendo todo tipo de reflexiones: “En algún momento pensé: ¿por qué me engancha tanto esto? Sucede que me pongo a amasar y me pongo a pensar. Es entregarse a un proceso que nada tiene que ver con la inmediatez de las redes, por ejemplo”.

Hay mucho camino por andar. Quiero desarrollar el canal de You Tube para impulsar talleres on line y talleres presenciales”. Juan Manuel Lascano, creador de Foresta Pan, al oeste de Bariloche.

Un proyecto de vida adaptado al ritmo familiar

Lascano describe a Foresta Pan como su propio “proyecto de vida”. “No es solamente ‘panadería’ y un proceso largo -porque cada pan que hacemos lleva 24 horas-”, acota. Resalta la posibilidad de trabajar de aquello que disfruta y combinarlo con los tiempos de su vida familiar. “Tengo tres hijos y mi compañera que es pilar de este proyecto con su apoyo constante. El cine y el teatro eran, de alguna forma, incompatibles con el ritmo familiar. Todo se fue acomodando para tener este tiempo”, dice.

Por las mañanas es el momento de producir en el taller ubicado en el fondo de su casa. El carro abre la atención al público por la tarde, a diferencia de las panaderías tradicionales, en la calle Della Valle 148, donde expone la producción del día. “Tenemos clientes fijos; otros reservan por WhatsApp. Y producimos para muchos restaurantes”, sostiene y cuenta que de tanto en tanto, aparecen muchos extranjeros que admiten conocer la marca por internet.

En un restaurante de Circuito Chico, Maru Botana cosultó de dónde era el pan que ofrecían. Cuando los empleados le comentaron a dónde se fabricaba, en un taxi, de regreso al aeropuerto, la cocinera famossa decidió hacer una parada en Foresta Pan. Lascano le ofreció gran cantidad de productos para que probara y la devolución fue a través de las redes sociales, donde destacó su trabajo.

“Me gusta tener tiempo para ir a buscar a mis chicos al colegio. Hago algo que me gusta y estoy dónde me gusta estar. No es solo un proyecto de pan”, concluye.