Gran Hermano | Furia se bajó del casamiento de Brian y Luciana en : «No voy, el Golden Ticket es mío»

El próximo jueves 15 de mayo de 2025, la casa de Gran Hermano será escenario de una boda muy especial: Brian Alberto y su pareja, Luciana, celebrarán su casamiento en una fiesta que promete emociones fuertes. Según anunció el conductor Santiago del Moro en la última gala de eliminación, el evento contará con la presencia de los participantes actuales y el regreso de exjugadores, en lo que será una noche inolvidable.

¿Por qué Furia no irá al casamiento de Brian y Luciana?

La propuesta de matrimonio tuvo lugar durante un emotivo momento en el segmento Congelados, cuando Luciana ingresó a la casa vestida de novia y le pidió a Brian que diera el gran paso. “Te amo. Hace años que me quiero casar. Por favor te lo pido, hacelo por nosotros”, expresó ella, rompiendo el protocolo del juego, ya que Brian no pudo contenerse y se movió ante la sorpresa. “Vamos a hacer una linda boda”, adelantó Del Moro, confirmando que la producción está preparando un festejo a lo grande.

❌ FURIA SE BAJÓ DEL CASAMIENTO DE BRIAN: "Yo ya dije que no voy. La gente pagó mi Golden Ticket y la producción quiere que vaya la otra señorita (Catalina), Y NO! El golden me corresponde a mi, les dije que elijan a una y listo, ya está"#GranHermano pic.twitter.com/MXmdMORUvi — TRONK (@TronkOficial) May 12, 2025

Sin embargo, una de las figuras más polémicas del programa, Juliana “Furia” Scaglione, anunció que no asistirá a la celebración. En el stream Fuera de Joda, Furia expresó su enojo con la producción por la posible invitación de Catalina, otra ex participante, a la boda. “Yo ya dije que no voy. La gente pagó mi Golden Ticket y la producción quiere que vaya la otra señorita (Catalina). ¡Y no! El Golden me corresponde a mí, les dije que elijan a una y listo, ya está”, sentenció, dejando claro que prefiere mantenerse al margen si no se respeta su lugar.