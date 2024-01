Denuncia que el Ipross no le entrega la medicación para tratar la leucemia

«Me quedan pastillas para dos días y si la dejo de tomar me muero«. Augusto Del Puglia Fatta tiene 29 años y fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica cuando tenía siete años. Es un tipo de cáncer que se origina en determinadas células productoras de sangre de la médula ósea.

Desde hace dos meses, reclama la medicación a la obra social Ipross, sin una respuesta positiva.

«Mi único tratamiento es una pastilla, quimioterapia oral, que te hace vomitar y te quedas sin pelo. Si no funciona, el segundo tratamiento es el trasplante de médula. Se saca sangre de una persona y se inyecta en mi cuerpo. Pero se requiere una persona que sea 100% compatible conmigo. Ya lo hicimos hace unos años y no se encontró a nadie compatible. Cuando hay un porcentaje tan bajo, se anula la búsqueda«, explicó el joven.

Del Puglia Fatta advirtió que todos los días debe tomar la pastilla y que transita «la cuarta línea».

«La enfermedad, con el tiempo, se empieza a acostumbrar a la pastilla o crea resistencia -precisó-. Actualmente solo existen cinco líneas. La primera línea es la más leve. Pero a veces, es necesario pasar a una línea más fuerte. En mi caso, me salté la segunda línea porque la enfermedad estaba desbordada y pasamos a la tercera».

Mencionó que la tercera línea le producía un dolor terrible. «Con la cuarta línea me he estado recuperando. Los últimos análisis me han dado muy bien y, justo ahora Ipross no me quiere dar la medicación«, objetó.

Cuando le cambiaron la medicación, durante dos meses, la obra social le facilitó los frascos con las 30 pastillas. La medicación cuesta 18 millones de pesos. Pero en noviembre comenzaron los problemas y hoy, la obra social de la provincia tiene dos meses de atraso en la entrega de la medicación. «Me pedían un papel, otro papel. Pasaban los días, me decían que la medicación ya llegaba y nada. Presenté un recurso de amparo, pero Ipross está tan endeudado que ya no importan los recursos. Además, están en feria judicial», aseguró.

«Lo único que pido es que Ipross me garantice el tratamiento. No puedo estar todos los meses con esta lucha. No quiero estar el resto de mi vida peleando esto«, recalcó.