Denuncian demoras en Villa Regina: «No contar a tiempo con la medicación implica que el cáncer avanza»

«Es difícil batallar contra la enfermedad y además, sumar la batalla contra un sistema en el que simplemente sos un número de expediente«. De esta forma, Karina Cabrera, integrante de la asociación civil Valkirias Rosas de Villa Regina, denunció constantes demoras en la entrega de medicamentos oncológicos.

La asociación está conformada por unas 30 mujeres que transitan -o ya han superado- el cáncer de mama. El proyecto nació en el año 2020 a partir de un encuentro de canotaje organizado por la licenciada en Bioimágenes, Liliana Pagliaricci, para promover la actividad deportiva que favorece la rehabilitación de los miembros superiores y el drenaje linfático.

«El desafío fue acompañar a las mujeres a transitar su enfermedad y concientizar respecto a la necesidad de realidad un chequeo a tiempo para detectar el cáncer», indicó Cabrera que forma parte de la comunidad Digo del Diario RÍO NEGRO. Y agregó: «Hoy sabemos que remar ayuda a prevenir el linfedema (una inflamación en un brazo ocasionada por una obstrucción del sistema linfático). Por eso, esperamos poder comprar a futuro el bote dragón para remar. Pero cuesta 10 mil dólares».

En el último tiempo, el foco de la asociación se centró las demoras en la entrega de la medicación para la quimioterapia. Denuncian que «no llega en tiempo y forma» y en algunos casos, registran retrasos de entre dos a tres meses. «El oncólogo les indica a las compañeras que deben realizarse la quimioterapia en determinada fecha, realizan el trámite como corresponde ante Salud Pública o el Ipross, pero la medicación no les llega», fustigó y dijo que «las excusas son muchas: que no entran al país o no las manda Nación. Lo cierto es que el paciente no tiene la culpa».

«Esto no es una gripe -continuó- que te quedás en reposo y te recuperás en unos días. Hablamos de cáncer. Tenemos compañeras con metástasis en los huesos o en los pulmones».

Dijo que esta situación se registra desde hace cuatro años aunque hay muchas más demoras en el últimpo tiempo. Este diario intentó consultar a las autoridades del Ministerio de Salud de Río Negro, pero aún no obtuvo respuestas.

«Las mujeres no saben qué hacer. Llega una caja de medicación y se comparten entre ellas porque deben tomarla todos los dias. Cuando llega otra caja, se la devuelven. No es algo para lo que podamos hacer una vaquita y comprarlo entre todas porque sale millones«, manifestó.

Recalcó que para un paciente, tomar la medicación a tiempo «prolonga su vida» y «hay una ley que ampara al enfermo crónico». «No contar a tiempo con la medicación implica que el cáncer avanza y tu vida se va apagando. Cuando uno tiene este diagnóstico no duerme. Mordés la almohada para que tus hijos no te escuchen llorar. No es justo que además, tengan que padecer este tipo de situaciones».