La odisea de afiliados del Ipross por acceder a las prestaciones

El pago de coseguros cada vez más caros para las consultas médicas, el recorte de profesionales, estudios que ya no son cubiertos , entrega de turnos a cuenta gotas, reintegros que se demoran entre seis meses a un año y una cobertura cada vez más baja en medicamentos. Muchos afiliados del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) advierten que sufren un fuerte desgaste ante demasiadas trabas.

Son pocos los que realizan reclamos o presentan recursos de amparo. Otros, los que pueden, terminan costeando consultas médicas, estudios y medicamentos. También hay quienes no puede afrontar los valores.

Miguel Gasco tiene 64 años y está jubilado. Cada dos años debe someterse a un estudio de próstata por prevención, pero advierte que cada vez encuentra más complicaciones para realizarlo. En esta oportunidad, contó, la obra social ya no lo cubre.

«Ya te avisan de antemano que Ipross no hace el reintegro. Son ecografías de próstata preventivas cada dos años y las tuve que pagar. En este caso, fueron 20 mil pesos. Pero además, está la consulta de los médicos que te cobran 8.000 pesos, así como nada«, relató.

Advirtió que son médicos que figuran en la cartilla del Ipross, pero cobran de todos modos. «Uno no quiere discutir con el médico. El argumento es que no cobran a término. Por suerte, uno no tiene problemas de salud complicados», reconoció.

A su vez, debe tomar medicamentos para la próstata. Comentó que cada droga cuesta 15 mil pesos y el reintegro no supera los 3 mil pesos. Mencionó también que al no conseguir turno con oftalmólogos, debió abonar 20 mil pesos por una consulta particular. «Cuando les consultás, te dicen que Ipross no les paga. Con los dentistas lo mismo: de ortodoncia, la obra social no cubre nada«, dijo.

Muchos afiliados deseaban pasarse a Pami que funciona mejor. Pero la idea es que uno paga esta obra social y debe funcionar. Nosotros seguimos aportando más allá de que estamos jubilados», Miguel Gasco, de Bariloche.

Hormonas de crecimiento

Oriana Villarroel tiene 55 años, es docente y le faltan dos años para jubilarse. Desde 2021, su hijo debe inyectarse hormonas por un cuadro de deficiencia del crecimiento. Como su cobertura está garantizada por una ley nacional, hasta ahora no había tenido problemas. Peor en enero, la obra social dejó de enviar el medicamento.

«Estaba previsto que mi hijo pudiera crecer siete centímetros en un año, pero al detener el tratamiento, crecerá menos. Pensé mucho si hacía un recurso de amparo porque no se trata de insulina o un medicamento oncológico. Pero la medicación le corresponde por una ley nacional. Así que avancé en la justicia y está en vías de resolverse», señaló.

En ese interín, comentó, la semana pasada recibió un llamado del Ipross informándole que llegaba la medicación para un mes. «No se sabe qué pasará el mes que viene. La hormona cuesta 2,4 millones de pesos, pero es nacional. Hablamos de un niño de 13 años que parece un niño de 9 o 10. Está en su primer año del secundario y padece mucho lo que vive. Su adolescencia le está pesando«, manifestó con angustia la mujer.

Nunca tuve grandes dificultades porque gracias a Dios somos sanos. Pero el deterioro es cada vez mayor: menos médicos y especialidades». Oriana Villarroel, de 55 años.

Mamografías preventivas

Catorce años atrás, le diagnosticaron cáncer de mama a Alejandra Armiño y desde entonces, se realiza religiosamente una mamografía por año. Aseguró que «todos los estudios médicos vinculados a esa enfermedad» deben tener una cobertura del 100%.

«Hasta ahora era así. La última vez, fui en febrero a sacar turno para una mamografía, pero no encontré turnos disponibles. Hay que ir el primer día del mes porque solo tienen cupo para uno o dos afiliados de Ipross. Fui dos meses seguidos y recién conseguí para 30 de mayo. Ayer me llaman del sanatorio para decirme que tengo que pagar 40 mil pesos como adelanto de ajuste porque los aranceles del Ipross están desactualizados y se los pagan con retraso«, fustigó la mujer de 57 años.

Le indicaron que después, podría pedir el reintegro en la obra social. «En Ipross me corroboraron que es así: soy jubilada, ¿y qué pasa si no tengo ese monto? Aporto 80 mil pesos todos meses a la obra social», se quejó. Dijo que «ya pasaron 14 años de la operación del cáncer y gracias a Dios, estoy bien y el riesgo es cada vez menor. Pero cada vez que me hago los controles es remover todo».

Armiño toma dos medicamentos crónicos para la hipertensión y la tiroides. Hasta hace un tiempo atrás, la cobertura de la obra social era de un 70%. «Desde noviembre, ya no descuentan nada. Me dicen que me tengo que reempadronar, lo hice en diciembre y recién en abril me respondieron. Pero me dieron un 12% de cobertura en un medicamento y 14%, en otro«, especificó.

Este caso es similar al de Laura Lillo que tiene 53 años y es docente. Todos los meses toma una medicación para la bipolaridad y asegura que la obra social solo le cubre alrededor del 12%. Este mes tuvo que pagar 90 mil pesos, con el descuento y recalcó que se trata de un «medicamento crónico».

«Lo mismo me pasa con la T4 para la tiroides que me cubre muy poquito. Ni hablar de odontología u oftalmología. Tengo que pagar las consultas. Los profesionales figuran en la cartilla de médicos, pero cuando vas, la mayoría te dice que no. O encontras turno para dentro de dos meses porque atienden uno o dos pacientes del Ipross por mes», afirmó.

Consultas privadas

Viviana García, de 60 años, padece dos enfermedades crónicas y cuestionó la falta de profesionales en la obra social. «Terminé pagando un remautólogo privado porque necesito atenderme y en Ipross, tenés una demora de hasta 40 días para conseguir un turno. El año pasado me derivaron a un estomatólogo en Buenos Aires porque acá no hay. Ahora debo hacerme una segunda ecografía porque salió mal la primera», puntualizó. Sin embargo, días atrás, recibió un llamado del sanatorio San Carlos para indicarle que debía pagar 20 mil pesos. «Tuve que hacer miles de trámites en el Ipross y me reconocieron que el reintegro está demorado entre seis meses y un año«, aseveró.

Objetó que la obra social tampoco aplica los descuentos por los medicamentos crónicos. «Ya reclamé y me vuelven a pedir que baje las planillas. Tenés que ir al médico para que las llene una vez más y, a la vez, te cobra la consulta. Cada vez que te hacen recetas, vuelven a cobrarte. Es desgastante», resumió.

La barilochense Marcela Cano contó el caso de una amiga que murió a fines de marzo. Era paciente oncológica y su cuadro, advirtió, era complejo. Los médicos le recomendaron la internación domiciliaria para continuar allí los cuidados paliativos, pero le indicaron una cama ortopédica.

«De inmediato, su familia hizo el trámite en Ipross. Pero no tenían novedades. Mi amiga falleció el 31 de marzo. La autorización de la cama llegó los primeros días de abril», contó.

La espera por una silla de ruedas

Damaris tiene 36 años, es docente y tiene un hijo de 6 años que fue diagnosticado con hidrocefalia.

Cuando el niño cumplió los dos años, los terapeutas le indicaron que debía usar una silla postural. «La silla no llegaba hasta que empecé con recursos de amparo y finalmente, a los meses, llegó. El año pasado nos enviaron una silla nueva, pero le quedó muy justa. Es chiquita. Me rechazaron el pedido de cambio, argumentando que es nueva», relató Damaris.

Hasta ahora, no tiene otra respuesta. «Mientras tanto, mi nene no está bien sentado. No está cómodo. Se le cae la cabeza y lo cierto es que hasta para comer requiere de un esfuerzo extra», señaló y la voz se le entrecorta.

El niño atraviesa gran cantidad de terapias. «Es desgastante llenar formularios, llevarlos a las doctora para que los firme, que te digan: ‘faltó un sellito´ y vivir haciendo notas para reclamar lo que corresponde«, resaltó.

Agregó que, por su discapacidad, el niño debe someterse periódicamente a controles con traumatólogos, neurocirujanos y neurólogos. «El tema es que Ipross trabaja a modo de reintegro. Pagas la consulta que vale 25 mil pesos y te reintegran a los 60 o 90 días. El año pasado, de una consulta de 10 mil pesos, me reintegraron 1200«, enfatizó.

El dato 170.330 tiene el Ipross, lo que representa al 22% de la población rionegrina.

La ley del Ipross, N°2753 fija la obligatoriedad para los empleados estatales provinciales y municipales de ser asociados a la obra social.

Las respuestas del Ipross

P:- Los afiliados denuncian el pago de coseguros cada vez más caros y a la vez, plantean que cada vez hay menos profesionales ya que muchos no quieren trabajar con Ipross.

R:- Los coseguros se pagan en Delegación del Ipross, o a través del VEM. Cualquier otro concepto que cobren los prestadores debe ser facturado y el afiliado puede presentarlo en la Delegación para solicitar un reintegro y, preferentemente presupuestado previamente para que la Delegación asesore al afiliado sobre la cobertura de esa atención.

Respecto a que los profesionales no quieren atender más por la obra social, esto no se ve reflejado a la hora de firmar los convenios ya que previamente hay una negociación en la cual ambas partes acuerdan valores. Es decisión de cada profesional estar dentro de la cartilla de prestadores del Colegio Médico para la atención de nuestros afiliados como así también pueden solicitar la baja ante cualquier disconformidad.



P:- Muchos denuncian que hay estudios que Ipross ya no cubre, como ecografías de próstata o mamografías, por ejemplo.

R:- Sí, hay cobertura aunque por convenio. En eso está trabajando la Secretaría General Técnica con los prestadores para mejorar el servicio. Hasta tanto se resuelva esta situación, la Auditoria está resolviendo por modalidad de reintegro u otras herramientas administrativas en caso de urgencias.

Hay que aclarar que algunos de los centros prestadores no cuentan con la disponibilidad de agenda inmediata o próxima y, dan turnos a largo plazo.

Las mamografias tienen cobertura al 100% a través del plan sexualidad, se autorizan con código Token desde la app. Las ecografías deben autorizarse en el sector coseguros de la delegación Ipross de su localidad. Si se acerca con pedido médico, podrán confirmar si tiene cobertura o no.

P:- Se plantea que escasean los dentistas y que la obra social no cubre la ortodoncia.

R:- La cobertura de odontología, ortodoncia (se cubre por reintegro el iniciar el tratamiento y al finalizarlo) y endodoncia tienen cobertura por modalidad de reintegro con profesionales acreditados en la obra social hasta tanto se reactive algún convenio.

Desde la Delegación ofrecemos ese listado y los requisitos para presentar los reintegros por las vías virtuales institucionales. Se está trabajando para mejorar el servicio.



P:- Se cuestiona que se brindan turnos alejados en el tiempo porque los afiliados deben ir los primeros días a sacarlos al sanatorio aunque solo entregan dos o tres turnos para afiliados de Ipross.

R:- Algunos de los centros prestadores de Bariloche no cuenta con la disponibilidad de agenda inmediata o próxima y dan turnos a largo plazo.

P:- ¿Por qué se cubre solo el 12% para los medicamentos crónicos?

R:- Ipross otorga cobertura al 100% a más de 7.000 afiliados que padecen diabetes, lo que implica una inversión de unos 850 millones de pesos mensuales. Además entrega medicación con cobertura del 100% a planes de discapacidad, epilepsia, materno infantil, sexualidad (por un monto de 385.343.661 pesos). Es decir que se invierten más de 1.235 millones en planes con cobertura al 100 %. La cobertura en medicamentos ambulatorios en el caso de los artículos más consumidos alcanza hasta el 70%.