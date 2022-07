Denuncian que una pediatra se negó a atender a un nene en Regina y tenía apendicitis

Una familia de Regina presentó una denuncia penal para que se investigue la negativa de una médica del servicio de pediatría del hospital local en brindar atención a un chiquito de ocho años, que tuvo que ser intervenido de urgencia en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca por una apendicitis aguda.

La situación ocurrió el sábado 16, aunque la denuncia se presentó este miércoles en la sede de la Comisaría Quinta de Villa Regina.

Por su parte, desde la conducción del hospital indicaron que hasta hoy jueves, no habían recibido notificación de la denuncia; pero se iniciará un sumario interno a partir de la notificación de la investigación y se pondrá a disposición de la justicia toda la documentación.

De acuerdo a la denuncia que presentó una mujer, indicó que el sábado concurrió a las 20 horas a la guardia del hospital de Regina, por dolores, vómitos y fiebre que presentaba su hijo de 8 años. El médico de guardia que ordenó una serie de estudios que le realizaron en ese momento.

Sin embargo, al obtener los resultados el médico solicitó la intervención de la pediatra de guardia. “Al ver los resultados me dijo que tenía que verlo la pediatra de guardia, dado que lo que tenía no era normal”, precisó en la denuncia. Tras media hora de espera, el mismo médico le informó “la pediatra dijo que no iba a examinar a mi hijo, no me dio los motivos. El médico de guardia me pidió mil disculpas, que ya no sabía cómo pedirselo a la pediatra para que lo atienda”.

Ante la situación la mujer recurrió a una clínica privada de Regina, donde no había pediatra de guardia y luego fue hasta el hospital de Ingeniero Huergo, donde se repitió la falta de profesional; por lo que finalmente viajaron hasta el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, donde lo atendieron, repitieron los exámenes y determinaron que era una apendicitis aguda.

“Una hora más tarde llegó un cirujano que nos explicó cómo iba a ser todo el procedimiento y al otro día a las siete de la mañana lo terminaron operando a mi hijo”, detalló.

Insistió que por la falta de atención presentó la denuncia penal contra la pediatra de guardia del hospital de Regina “porque ella ocupa una función en la que está obligada por tener un cargo público”.

Por su parte, el director del hospital de Regina, Osvaldo Ruíz Díaz, remarcó que la totalidad de la documentación por la atención del chiquito, está a disposición de la familia y la justicia; aunque, apuntó, que hasta este jueves no se recibió notificación de la denuncia. “Cuando la tengamos, aportaremos todo lo necesario y a su vez se iniciará un sumario interno”, subrayó.