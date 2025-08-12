Desalojaron un carro del Paseo de la Costa en Neuquén: deudas, intimaciones y denuncias por violencia

El municipio de Neuquén desalojó un carrito del Paseo de la Costa este martes a la mañana. Tras una licitación pública en la que participaron casi todos los locales ubicados en la Isla 132, había una orden para despejar la zona por obras. Sin embargo, el único dueño que no renovó su licencia rompió la reja, amenazó a un sereno y atendió al público sin estar autorizado.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el presidente de la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén Sociedad del Estado (Cordineu S.E), Leonardo Carod, informó que se trata del carrito «Kombi», el cual desde «abril del 2023» estaba «usurpando» su lugar por no tener contrato.

Este año, el pasado 31 de julio, se vencieron todas las concesiones de los carritos, por lo que se procedió a realizar una licitación pública. El propietario de este carrito fue uno de los pocos comerciantes actuales que no se presentó.

Los carros que contaban con licencia y renovaron fueron relocalizados por las obras que hay en el Paseo de la Costa. «Al 31 todos tenían que desalojar. Todos lo hicieron, menos él«, mencionó Carod.

El dueño de Kombi fue intimado mediante escribanía para que desaloje el lugar en un plazo de 24 horas. Pero, nunca acató a la intimación judicial.

«Sin contrato, sin causa para quedarse, sin título, no pagaba, totalmente irregular», detalló y agregó que por estos motivos se solicitó el desalojo tras el vencimiento de los plazos.

«En principio, empezamos a cercar para la obra -porque tenemos que terminarla- y él anoche violó la reja, amenazaron con un cuchillo al sereno y abrieron. Estuvieron trabajando de forma totalmente irregular», relató Carod.

Después de este incidente, desalojaron definitivamente el carrito de la Isla 132. «El contrato preveía que él autorizaba al retiro del carro en caso de irregularidades», acotó el titular de Cordineu.

El violento historial del carro desalojado en el Paseo de la Costa

En abril de 2023, el carrito Kombi dejó de tener la debida autorización para operar en el Paseo de la Costa por «falta de pago e incumplimiento contractual». A esto, Carod detalló que desde entonces operó «sin licencia y sin control bromatológico».

Aún así, el presidente de Cordineu indicó que cada tanto se le realizaban inspecciones sanitarias, pero las mismas nunca se aprobaban y por esto le clausuraban el lugar. De todos modos, el dueño seguía abriendo.

Por otra parte, Carod señaló que tampoco cumplía con las normas de convivencia del espacio y que además no le pagaba a los empleados: «Si le reclamaban pagos, los retiraba con violencia». También, indicó que una ex trabajadora denunció al dueño por violencia de género.

Por último, mencionó que el propietario enfrenta una millonaria deuda con Cordineu que viene desde hace años, pero que la suma final no está definida ya que también se le suma la falta de pagos al municipio por la licencia comercial.