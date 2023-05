Descuento de luz en Neuquén: cómo anotarse y a quiénes les corresponde

En Neuquén, vecinos que residen en barrios sin servicios de gas volverán a tener descuentos en sus tarifas del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). La rebaja será entre los meses de mayo y septiembre.

Desde el EPEN comunicaron que ya desde hace algunos años, el ente con fondos propios, implementa un subsidio. El beneficio abarca a los usuarios del interior de la provincia, donde el organismo tiene jurisdicción.

“Se tienen en cuenta las localidades o parajes que no tienen gas, o bien, aquellos lugares donde existen las redes de gas a través de Camuzzi o de Hidenesa, pero por alguna circunstancia, no llega la red a cada sector, o están en obra, etc. Y también clientes individuales y aislados que no poseen el servicio de gas”, señalaron desde el EPEN.

Explicaron que todos los años cada municipio actualiza los datos disponibles y se realiza el cruce de información.

Durante el 2022, el número de clientes con este beneficio superó los 9.600. “La proyección para este año, será igual o un poco mayor. Sobre todo en la zona sur, de Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes”, precisó el presidente del EPEN Francisco Zambon.

En el caso de San Martín de los Andes, la inscripción puede realizarse en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos (Drury y Fosbery) y en las tres delegaciones ubicadas en El Arenal, Vega Centro y Cordones del Chapelco. Quienes deban inscribirse, pueden hacerlo de 9 a 13, hasta el viernes 5 de mayo inclusive. Es necesario concurrir con una fotocopia de su última factura recibida.

La inscripción podrá concretarse cada mes, en caso de no haberla realizado en este primer llamado, aclararon,