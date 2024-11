Desmienten a Parques Nacionales que acusó a un guía de abandonar a un turista lesionado en el cerro Tronador

La Asociación Argentina de Guías de Montaña salió al cruce de la información aportada por Parques Nacionales respecto al rescate de un turista de Buenos Aires en el refugio Agostino Roca, en el cerro Tronador, el último jueves. Aclararon que, en ningún momento, el guía de montaña dejó abandonado al hombre de 54 años que sufrió una lesión en su rodilla.

La primera información llegó de Parques Nacionales dando cuenta de que la persona evacuada era un hombre de 54 años oriundo de España que, junto a un acompañante, realizaba la travesía desde el Refugio Meiling al Rocca, con un «guía que los habría dejado continuar solos el recorrido». «Los excursionistas no realizaron el registro de trekking por lo cual se labró el acta de infracción. Con respecto al accionar del guía se están realizando las actuaciones administrativas correspondientes», manifestaron desde el parque Nahuel Huapi.

El turista había contratado una guiada desde el refugio Mailing al Agostino Rocca, una picada larga con un desnivel de 400 metros en la que hay que cruzar un glaciar y transitar por una pendiente de nieve. A mitad del camino, sufrió una distensión de los ligamentos cruzados de la rodilla al caerse debido al desnivel del terreno.

Llegó por sus medios hasta el Refugio Rocca. Desde allí, la patrulla de rescate lo evacuó en la camilla “Sked” hasta el área de Pampa Linda, de donde fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Ramón Carrillo para recibir atención médica.

Desde la Asociación de Guías de Montañas advirtieron que la persona lesionada no es de origen español. Además, recalcaron que el guía jamás lo abandonó a su suerte y que, tras la acusación de Parques, evalúan los pasos a seguir.

«Yo mismo participé del rescate. Estaba guiando con mi grupo y Luis Tarditi venía atrás mío con otro. Cuando llegué al Rocca, Luis me llama porque necesitaba una mano con una de las personas que tenía un problema en la rodilla. De todos modos, seguía caminando. Mal, pero lo cierto es que no era una lesión grave, no estaba comprometida la vida«, relató Nahuel Campitelli, presidente de la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche e integrante de la Asociación Argentina de Guías de Montaña desde 1994.

Destacó que el guía nunca abandonó al turista: «Lo llevó hasta el refugio que era a donde tenían que llegar, según el contrato. Y allí, entre Luis, los refugieros y yo organizamos el rescate«. Aclaró que la logística se realizó desde el refugio Mailing donde hay internet. Además, tiene comunicación con el refugio Rocca.

«Pensamos que sería más fácil manejar el rescate desde Mailing, desde donde organizamos toda la logística para el rescate. Pero la persona nunca quedó al azar. No pueden decir que quedó abandonado cuando él mismo dio su consentimiento para que lo dejaran en el Rocca. Estuvo contenido por los refugieros y otros dos guías que estaban llegando», manifestó Campitelli.