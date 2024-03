Despertó solidaridad la mamá de la beba internada en Roca que denunció falta de insumos

Florencia, la mamá de Francesca, es testimonio vivo de cómo afecta la crisis sanitaria. Con lágrimas en los ojos, como usuaria de salud pública, hace dos días hizo un desesperado pedido al gobernador Alberto Weretilneck pero aún no tuvo respuestas.

La familia es de Fernandez Oro y la bebé que nació el 18 de abril de 2023 está internada en cuidados críticos del Hospital López Lima desde que nació. Hace unos meses padece la falta de insumos como papel higienico, gasas, cremas y hasta anticonvulsivos o cánulas que -cuando pudo- tuvo que comprar de su bolsillo.

Francesca está conectada a un respirador, sobreviviendo gracias al cuidado de las médicas y enfermeros del hospital luego de padecer un derrame cerebral. Al hacerse su público su caso en Diario RIO NEGRO, se despertó la solidaridad entre la comunidad. Algunos lectores y vecinos de la provincia se contactaron para ofrecer aportes económicos a la mujer.

«Mucha gente me escribió diciendo que no sabían la gravedad de la situación de la salud pública. A las enfermeras no las escuchan o no les creen que faltan insumos», contó Florencia este viernes, en una nueva visita su bebé como todos los días hace un año, en Terapia Intensiva Pediátrica.

Hasta el momento, ninguna autoridad o funcionario del gobierno provincial, del Ministerio de Salud o de la política se comunicó aún con la damnificada pese a que hizo un llamado al primer mandatario a través de las redes sociales.

«Espero que el señor gobernador (Alberto Weretilneck) no haga oídos sordos, y que no se olvide que la gente lo votó a él, que no se olvide que hoy le está dando la espalda a la gente que lo apoyó cuando prometió muchas cosas. Ahora nos está soltando la mano», había dicho la mujer en la entrevista con este medio.

«Cuando yo la entro a ver, nisiquiera hay papel para secarse las manos, no hay nada, no están entrando los insumos de mi bebé, los que pude los compré yo. Además, no puedo trabajar, me tengo que dedicar a ella al 100%», comentó entre lágrimas de dolor la mujer, desempleada.

Florencia tiene otros dos hijos y viaja todos los días en colectivo desde su casa en Fernández Oro a Roca. A su frágil situación se suman los últimos aumentos de boleto interurbano, por lo que gasta 3.000 pesos por día solo para llegar a verla, 90.000 pesos al mes.

Colecta

La mujer agradeció el apoyo y la confianza y dio la bienvenida a quienes deseen colaborar. Los interesados pueden hacerlo por Mercado Pago a su número de teléfono 2996011335 o bien al CBU 0000003100035845250389.