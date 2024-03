Su beba está internada hace 11 meses en el hospital de Roca: sin insumos, ya no puede más

La dura rutina de una joven madre de Fernandez Oro, Florencia Laciar, se hace más difícil con el correr de los días, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. Francesca, su bebé, está internada en terapia intensiva pediátrica del Hospital López Lima desde que nació, hace once meses.

La beba está conectada a un respirador, sobreviviendo gracias al cuidado de las médicas y enfermeros del hospital luego de padecer un derrame cerebral y varias complicaciones tras el parto el 18 de abril de 2023. El día a día en internación puso al descubierto la falta de insumos cuyas consecuencias paga la familia.

«Cuando yo la entro a ver, nisiquiera hay papel para secarse las manos, no hay nada, no están entrando los insumos de mi bebé, los que pude los compré yo. Además, no puedo trabajar, me tengo que dedicar a ella al 100%», comentó entre lágrimas de dolor la mujer, desempleada.

En los últimos meses, al no haber gasa, tuvo que comprarla con los escasos recursos que le quedaban. Desesperada por la salud de su pequeña hija, hoy decidió plegarse a la lucha de los trabajadores de salud porque la falta de insumos y medicamentos las afectan de lleno.

Florencia tiene otros dos hijos y viaja todos los días en colectivo desde su casa en Fernández Oro a Roca. A su frágil situación se suman los últimos aumentos de boleto interurbano, por lo que gasta 3.000 pesos por día solo para llegar a verla, 90.000 pesos al mes.

La paciente contó que los trabajadores hacen lo que pueden para conseguir los insumos y medicamentos pero no es suficiente. Le faltan cremas a la bebé, un anticonvulsivo, todo lo que antes le otorgaba salud, ahora ya no lo tiene.

«Mi bebé usa cánula (para el respirador) la mandábamos a pedir y venía enseguida, ahora me costó más, no nos dan respuesta, y si hay que comprarla, yo no puedo porque eso es importado, no lo puedo comprar porque se lo cobra en dólares, y es imposible», reveló la usuaria de salud pública en una entrevista con Diario RIO NEGRO.

Para la mujer, el hospital se convirtió en su segundo hogar y viene viendo en carne propia el deterioro aunque también los avances de su pequeña hija gracias a la salud pública. «Con ella, siempre fue el día a día, pero ahora va mejorando. Es distinto el diagnóstico de lo que fue desde la primera hora, está mucho mejor», contó.

Desesperado pedido al gobernador de Río Negro

Hace dos meses siente con más fuerza la profundización de la crisis que ya venía arrastrando el López Lima y todos los hospitales de Río Negro y el mensaje de la usuaria fue directo a las máximas autoridades de la provincia.

«Espero que el señor gobernador (Alberto Weretilneck) no haga oídos sordos, y que no se olvide que la gente lo votó a él, que no se olvide que hoy le está dando la espalda a la gente que lo apoyó cuando prometió muchas cosas. Ahora nos está soltando la mano», lanzó en medio de la entrevista y lo hizo también a través de las redes sociales.

«Yo como mamá no saber qué hacer ya, de dónde sacar plata. Espero que se ponga una mano en el corazón, que nos ayude a todos» Florencia Laciar, mamá de Francesca, Roca.

Ella sabe que en Fernández Oro, a unos 25 kilómetros, la esperan sus otros dos hijos de 9 y 10 años, que van a la escuela y requieren atención y cuidados constantes. No obstante, la lucha por salvar a su pequeña Francesca la llevó a denunciar la situación que atraviesan y a no bajar los brazos.

Florencia dijo que estima que jamás pudo pagar una obra social o mutual por los altos costos y que lo mismo le sucede a la gran mayoría de los argentinos. «Ojalá no desaparezca la salud pública, porque yo no sé qué va a ser de nosotros«, concluyó la mujer antes de entrar a ver a su pequeña en la sala de cuidados críticos.