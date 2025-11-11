Despidieron en Cutral Co a Mabel, la víctima del último femicidio en Neuquén

Mabel Rosana López Fernández, la sexta víctima de femicidio en Neuquén fue despedida la tarde de este martes en el cementerio de Cutral Co. Después de los trámites judiciales, su cuerpo fue entregado a sus familiares para la ceremonia del velatorio y su traslado a la necrópolis local. Mientras tanto, la fiscalía avanza con la recopilación de elementos de prueba. El imputado del femicidio continúa en prisión preventiva.

Luego de conocido el hecho, por el que Alcides Ramón Reyes fue acusado de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, el cuerpo de la muchacha fue entregado a sus familiares.

La víctima fue Mabel Rosana López Fernández, quien residía en Cutral Co junto a sus dos hijos, menores de edad.

Seis femicidios en Neuquén en lo que va de 2025

Finalizada la autopsia en Neuquén se dispuso el traslado del cuerpo hasta Cutral Co para ser entregado a sus familiares este martes por la tarde, cuando quedó en la necrópolis local.

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo fue la encargada de hacer la acusación contra Reyes. Al hombre se le imputó arrojar la camioneta en la que circulaban por la Ruta 13, a unos diez kilómetros del puente Kilka en dirección a Zapala.

Antes de perpetrar la maniobra, según la teoría del caso planteada por la fiscalía, el acusado le pidió a los dos trabajadores que los acompañaban que se bajaran de la camioneta porque quería hablar a solas con su pareja.

Una vez que descendieron, Reyes, puso en marcha la camioneta, aceleró y desvió el rodado de manera brusca hacia el precipicio. Mabel, la víctima, no llevaba puesto el cinturón de seguridad y no pudo escapar del rodado antes de la caída por el precipicio.

«La camioneta cayó de punta y dando vueltas», dijo la fiscal. Una vez que el rodado llegó al final del precipicio, la víctima quedó muy herida, tendida en el agua y pidiendo ayuda. Llegó personal médico, pero falleció mientras era trasladada al hospital de Zapala debido a la gravedad de las lesiones, tal como se indicó en la audiencia que llevó adelante la jueza de Garantías, Bibiana Ojeda.

Mabel es la sexta víctima de femicidio en Neuquén. A lo largo de este 2025 fueron asesinadas Olga Quinteros; Mabel Mena; Jéssica Scarione; Ángela Díaz y en octubre el transfemicidio de Azul Semeñenko.