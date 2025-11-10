Acusan a un hombre de arrojar su camioneta y matar a su pareja cerca de Zapala

Un hombre fue acusado por el delito de femicidio contra su pareja y quedó con prisión preventiva dura por dos meses, mientras se desarrolla la investigación. Así lo resolvió la jueza de Garantías, Bibiana Ojeda, quien aceptó la acusación que hizo la fiscalía de Zapala. El acusado intentó ocultar el hecho, al señalar que sufrieron un accidente en la ruta provincial N° 13, cerca de Kilca. Sin embargo, la fiscalía le endilgó haber arrojado por un barranco a la camioneta con la mujer en su interior. La joven residía en Cutral Co.

Este lunes se concretó la audiencia por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández, ocurrido el domingo por la mañana. Su pareja, identificado como A. R. está acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género.

La fiscalía, a través de Laura Pizzipaulo describió ante la jueza de Garantías, Bibiana Ojeda que el hecho ocurriói cuando la pareja junto a otras dos personas se trasladaban en una camioneta por la Ruta Provincial 13, a unos 10 kilómetros del puente de Kilka, en dirección a Zapala. Fue durante el domingo a la mañana.

La fiscal Pizzipaulo detalló que todo comenzó el día anterior en Moquehue. Hasta allí llegó la pareja y dos empleados, entre ellos un menor de 18 años. Se hospedaron en una cabaña donde realizaban tareas de albañilería. A lo largo de la noche, según describió la fiscalía, compartieron alcohol. Luego, el hombre empezó a agredir físicamente a la mujer: la golpeó en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

López Fernández logró huir a la madrugada y fue encontrada por los trabajadores en cercanías de la Ruta Provincial 13. Ellos decidieron acompañarla caminando hacia Villa Pehuenia. La víctima pudo contar lo ocurrido y llamó a su hermano, que está en Cutral Co para contarle lo ocurrido.

Avanzado el día, el varón logró ubicar a la víctima en la zona de la Aduana. La convenció para regresar a Cutral Co. Junto al imputado estaban los otros dos trabajadores. En el trayecto, se inició una discusión en guaraní y la víctima le recriminó que no le perdonaría haberla golpeado.

Según la teoría del caso de la fiscalía, cuando llegaron a la zona del puente Kilka, el acusado le dijo a los trabajadores que se bajaran de la camioneta porque quería hablar con su pareja a solas. En ese momento, A. R -con intención de matarla- encendió la camioneta, aceleró y desvió bruscamente el rodado hacia el precipicio.

La víctima no pudo escapar de la camioneta antes de caer

«La víctima no llevaba puesto el cinturón de seguridad y no pudo escapar del vehículo antes de la caída”, subrayó Pizzipaulo, acompalada en la investigación por la asistente letrada Margarita Ferreyra.

«La camioneta cayó de punta y dando vueltas», describió. La mujer quedó muy herida, tendida en el agua y pidiendo ayuda. Llegó personal médico, pero falleció mientras era trasladada al hospital de Zapala debido a la gravedad de las lesiones.

La defensa del varón planteó ante la magistrada que no hubo intención homicida. Dijo que el acusado también se desplazaba en el interior de la camioneta y que se trató de un accidente, por lo que solicitó que el delito por el que se lo acuses sea el de homicidio culposo.

Después de escuchar a las partes, Ojeda aceptó los cargos según planteó la fiscalía y accedió a la prisión preventiva de dos meses solicitada, al entender que el hombre cuando fue atendido en el hospital intentó ocultar el femicidio. Además, sostuvo que existe riesgo de fuga porque al tener doble nacionalidad -es oriundo de Paraguay- y contar con medios ecomómicos, puede hacerlo.

El plazo de investigación se fijó en cuatro meses.